Блогер Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне заявлений о том, что его нужно призвать в армию. Об отъезде юноши сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», — написала Мизулина у себя в
Издание Mash также сообщает об отъезде Милохина. По данным telegram-канала, блогер вылетел в Эмираты в 00:50.
Последние месяцы Милохин жил в Дубае. А на днях появилась информация, что он вернулся в Россию. Вскоре Мизулина заявила, что юноша должен пройти срочную службу в армии. К ней присоединился телеведущий Владимир Соловьев.
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