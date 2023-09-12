Блогер Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

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Даня Милохин уехал из РФ после закрытия TikTok Фото:

Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне заявлений о том, что его нужно призвать в армию. Об отъезде юноши сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», — написала Мизулина у себя в Telegram.

Издание Mash также сообщает об отъезде Милохина. По данным telegram-канала, блогер вылетел в Эмираты в 00:50.

Последние месяцы Милохин жил в Дубае. А на днях появилась информация, что он вернулся в Россию. Вскоре Мизулина заявила, что юноша должен пройти срочную службу в армии. К ней присоединился телеведущий Владимир Соловьев.

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Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне заявлений о том, что его нужно призвать в армию. Об отъезде юноши сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», — написала Мизулина у себя в Telegram. Издание Mash также сообщает об отъезде Милохина. По данным telegram-канала, блогер вылетел в Эмираты в 00:50. Последние месяцы Милохин жил в Дубае. А на днях появилась информация, что он вернулся в Россию. Вскоре Мизулина заявила, что юноша должен пройти срочную службу в армии. К ней присоединился телеведущий Владимир Соловьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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