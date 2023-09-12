Блогер Даня Милохин уехал из России после угроз отправить его в армию

12 сентября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Даня Милохин уехал из РФ после закрытия TikTok Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне заявлений о том, что его нужно призвать в армию. Об отъезде юноши сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», — написала Мизулина у себя в Telegram . Издание Mash также сообщает об отъезде Милохина. По данным telegram-канала, блогер вылетел в Эмираты в 00:50. Последние месяцы Милохин жил в Дубае. А на днях появилась информация, что он вернулся в Россию. Вскоре Мизулина заявила, что юноша должен пройти срочную службу в армии. К ней присоединился телеведущий Владимир Соловьев.

Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне заявлений о том, что его нужно призвать в армию. Об отъезде юноши сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», — написала Мизулина у себя в Telegram. Издание Mash также сообщает об отъезде Милохина. По данным telegram-канала, блогер вылетел в Эмираты в 00:50. Последние месяцы Милохин жил в Дубае. А на днях появилась информация, что он вернулся в Россию. Вскоре Мизулина заявила, что юноша должен пройти срочную службу в армии. К ней присоединился телеведущий Владимир Соловьев.