Россиянам сообщили об удешевлении набора продуктов впервые в 2024 году

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Стоимость минимальной месячной корзины продуктов подешевела на 0,78% по сравнению с июлем
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов подешевела на 0,78% по сравнению с июлем Фото:

Минимальная продуктовая корзина впервые с начала 2024 года подешевела. В августе ее стоимость для одного человека составила 6,6 тысячи рублей, что на 0,78% меньше, чем в июле. Об этом рассказали в «Руспродсоюзе».

«Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года», — передает сообщение «Руспродсоюза» ТАСС. Там добавили, что в августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины составила 6,6 тысячи рублей на человека, что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше по сравнению с январем.

В Москве ценник на корзину составляет восемь тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 7,6 тысячи. Наибольшие расценки наблюдаются на Чукотке, где стоимость достигает 15,7 тысячи рублей, а в Магаданской области — 11,1 тысячи. Наиболее доступные продукты по цене находятся в Мордовии — 5,4 тысячи, и в Белгородской области — 5,5 тысячи.

В России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию: с 20 по 26 августа свекла подешевела на 4%, морковь — на 3,5%, цены на огурцы выросли на 3,4%. В целом цены снизились на 1,3% — подешевели картофель, бананы и капуста. Одновременно отмечается рост цен на сливочное масло, молоко и колбасы, передает «Национальная служба новостей».

Экономист Мария Долгова предсказывает осенью повышение цен на кондитерские изделия. Причиной для этого послужит рост мировых цен на какао, сообщает 360.ru.

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Минимальная продуктовая корзина впервые с начала 2024 года подешевела. В августе ее стоимость для одного человека составила 6,6 тысячи рублей, что на 0,78% меньше, чем в июле. Об этом рассказали в «Руспродсоюзе». «Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года», — передает сообщение «Руспродсоюза» ТАСС. Там добавили, что в августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины составила 6,6 тысячи рублей на человека, что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше по сравнению с январем. В Москве ценник на корзину составляет восемь тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 7,6 тысячи. Наибольшие расценки наблюдаются на Чукотке, где стоимость достигает 15,7 тысячи рублей, а в Магаданской области — 11,1 тысячи. Наиболее доступные продукты по цене находятся в Мордовии — 5,4 тысячи, и в Белгородской области — 5,5 тысячи. В России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию: с 20 по 26 августа свекла подешевела на 4%, морковь — на 3,5%, цены на огурцы выросли на 3,4%. В целом цены снизились на 1,3% — подешевели картофель, бананы и капуста. Одновременно отмечается рост цен на сливочное масло, молоко и колбасы, передает «Национальная служба новостей». Экономист Мария Долгова предсказывает осенью повышение цен на кондитерские изделия. Причиной для этого послужит рост мировых цен на какао, сообщает 360.ru.
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