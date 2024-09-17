17 сентября 2024

Мэр Ханты-Мансийска заявил о готовности города к отопительному сезону

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Коммунальные службы Ханты-Мансийска перед отопительным сезоном привели в порядок оборудование, котельные установки и заменили старые трубы
Коммунальные службы Ханты-Мансийска перед отопительным сезоном привели в порядок оборудование, котельные установки и заменили старые трубы Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил о готовности города к отопительному сезону. Об этом глава написал в своем telegram-канале.

«Подготовка началась ещё в начале лета. За это время коммунальные службы провели комплексные работы по приведению в порядок оборудования и котельных установок, замене устаревших труб», — написал глава города.

Для ликвидации возможных ЧС на теплосетях в городе сформировано 18 аварийных бригад численностью 111 человек. Подготовлена спецтехника, персонал прошел обучение и обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил о готовности города к отопительному сезону. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Подготовка началась ещё в начале лета. За это время коммунальные службы провели комплексные работы по приведению в порядок оборудования и котельных установок, замене устаревших труб», — написал глава города. Для ликвидации возможных ЧС на теплосетях в городе сформировано 18 аварийных бригад численностью 111 человек. Подготовлена спецтехника, персонал прошел обучение и обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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