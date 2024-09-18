Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. Видео

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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Владислав Бакальчук попытался прорваться в офис компании Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании. Отмечается, что мужчина в тот момент был с охраной.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании. Сообщение передает ТАСС.

Владислав Бакальчук имеет 1% в компании в то время, как его жена, Татьяна — 99%. Конфликт между супругами начался после того, как Татьяна Бакальчук объявила о слиянии компаний Wildberries и Russ. Муж посчитал это рейдерским захватом. Между супругами недавно проходило заседание в суде по разводу.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании. Отмечается, что мужчина в тот момент был с охраной. «Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании. Сообщение передает ТАСС. Владислав Бакальчук имеет 1% в компании в то время, как его жена, Татьяна — 99%. Конфликт между супругами начался после того, как Татьяна Бакальчук объявила о слиянии компаний Wildberries и Russ. Муж посчитал это рейдерским захватом. Между супругами недавно проходило заседание в суде по разводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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