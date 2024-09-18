Общество Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. Видео 18 сентября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 + Владислав Бакальчук попытался прорваться в офис компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании. Отмечается, что мужчина в тот момент был с охраной. «Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании. Сообщение передает ТАСС. Владислав Бакальчук имеет 1% в компании в то время, как его жена, Татьяна — 99%. Конфликт между супругами начался после того, как Татьяна Бакальчук объявила о слиянии компаний Wildberries и Russ. Муж посчитал это рейдерским захватом. Между супругами недавно проходило заседание в суде по разводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании. Отмечается, что мужчина в тот момент был с охраной. «Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании. Сообщение передает ТАСС. Владислав Бакальчук имеет 1% в компании в то время, как его жена, Татьяна — 99%. Конфликт между супругами начался после того, как Татьяна Бакальчук объявила о слиянии компаний Wildberries и Russ. Муж посчитал это рейдерским захватом. Между супругами недавно проходило заседание в суде по разводу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям