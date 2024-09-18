Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании. Отмечается, что мужчина в тот момент был с охраной.
«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в компании. Сообщение передает ТАСС.
Владислав Бакальчук имеет 1% в компании в то время, как его жена, Татьяна — 99%. Конфликт между супругами начался после того, как Татьяна Бакальчук объявила о слиянии компаний Wildberries и Russ. Муж посчитал это рейдерским захватом. Между супругами недавно проходило заседание в суде по разводу.
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