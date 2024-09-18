На Ямале снимают триллер, в главной роли — Никита Ефремов. Фото

Свердловская киностудия снимает на Ямале триллер с Никитой Ефремовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Ефремов сыграет роль послушника Федора
Никита Ефремов сыграет роль послушника Федора

Свердловская киностудия начала на Ямале съемки мистического триллера «Она тебя любит». В главных ролях — Никита Ефремов («Содержанки») и Евгения Манджиева («Угрюм-река», «Нулевой пациент»), сообщили URA.RU в киностудии.

По сюжету послушник Федор (Никита Ефремов) сопровождает отца Петра во время миссии на Полярном Урале. Впереди у миссионеров самое удаленное северное стойбище, которое местные называют «краем земли», и там путникам совсем не рады. Евгения Манджиева сыграет опасную красотку Ватане, а роли местных жителей получили исполнительница фольклорных произведений на ненецком и хантыйском языках Тамара Куйбина, а также актеры из Якутии Герасим Васильев и Георгий Бессонов.

Режиссером фильма выступает Владимир Головнев, который привнес в картину много личного опыта. В детстве Андрей Головнев — отец режиссера, директор Музея антропологии и этнографии — брал с собой Владимира в экспедиции на Крайний Север, где Головнев-младший изучал жизнь малых народов.

«Съемки проходят в Ямало-Ненецком автономном округе в тундре, в полуустремительных условиях. Пока нам благоволит вся природа вокруг, но скоро начнется похолодание. Съемочная команда Свердловской киностудии очень сплоченная, и мне приятно стать ее частью», — делится актер Ефремов.

Продюсерами картины стали режиссер Евгений Григорьев и директор киностудии Виктор Шадрин. «Жанр мистического триллера для Свердловской киностудии новый и несомненно интересный. Мы хотим показать живую и напряженную историю», — отмечает Шадрин.

Местом остановки команды стали окрестности Лабытнанги. Здесь съемки продлятся до середины октября 2024 года, о дате выхода картины пока не сообщается. Все детали фильма URA.RU обсудило в интервью с режиссером Владимиром Головневым ранее.

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Свердловская киностудия начала на Ямале съемки мистического триллера «Она тебя любит». В главных ролях — Никита Ефремов («Содержанки») и Евгения Манджиева («Угрюм-река», «Нулевой пациент»), сообщили URA.RU в киностудии. По сюжету послушник Федор (Никита Ефремов) сопровождает отца Петра во время миссии на Полярном Урале. Впереди у миссионеров самое удаленное северное стойбище, которое местные называют «краем земли», и там путникам совсем не рады. Евгения Манджиева сыграет опасную красотку Ватане, а роли местных жителей получили исполнительница фольклорных произведений на ненецком и хантыйском языках Тамара Куйбина, а также актеры из Якутии Герасим Васильев и Георгий Бессонов. Режиссером фильма выступает Владимир Головнев, который привнес в картину много личного опыта. В детстве Андрей Головнев — отец режиссера, директор Музея антропологии и этнографии — брал с собой Владимира в экспедиции на Крайний Север, где Головнев-младший изучал жизнь малых народов. «Съемки проходят в Ямало-Ненецком автономном округе в тундре, в полуустремительных условиях. Пока нам благоволит вся природа вокруг, но скоро начнется похолодание. Съемочная команда Свердловской киностудии очень сплоченная, и мне приятно стать ее частью», — делится актер Ефремов. Продюсерами картины стали режиссер Евгений Григорьев и директор киностудии Виктор Шадрин. «Жанр мистического триллера для Свердловской киностудии новый и несомненно интересный. Мы хотим показать живую и напряженную историю», — отмечает Шадрин. Местом остановки команды стали окрестности Лабытнанги. Здесь съемки продлятся до середины октября 2024 года, о дате выхода картины пока не сообщается. Все детали фильма URA.RU обсудило в интервью с режиссером Владимиром Головневым ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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