Бакальчук назвал ситуацию у офиса Wildberries провокацией

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Бакальчук отрицает свое участие в нападении на головной офис Wildberries Фото:
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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который по данными СМИ, пытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, сообщил, что эта ситуация является провокацией. По его словам, на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры в офис.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент с ним все хорошо.

При этом telegram-канал Mash сообщал, что во время нападения на офис маркетплейса, предварительно, началась стрельба. В результате этого были ранены три человека. На данный момент на месте работает полиция.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который по данными СМИ, пытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, сообщил, что эта ситуация является провокацией. По его словам, на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры в офис. «Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент с ним все хорошо. При этом telegram-канал Mash сообщал, что во время нападения на офис маркетплейса, предварительно, началась стрельба. В результате этого были ранены три человека. На данный момент на месте работает полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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