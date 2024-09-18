Бакальчук назвал ситуацию у офиса Wildberries провокацией

18 сентября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Бакальчук отрицает свое участие в нападении на головной офис Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который по данными СМИ, пытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, сообщил, что эта ситуация является провокацией. По его словам, на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры в офис. «Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — написал Бакальчук в своем telegram-канале . Он добавил, что на данный момент с ним все хорошо. При этом telegram-канал Mash сообщал, что во время нападения на офис маркетплейса, предварительно, началась стрельба. В результате этого были ранены три человека. На данный момент на месте работает полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который по данными СМИ, пытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, сообщил, что эта ситуация является провокацией. По его словам, на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры в офис. «Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент с ним все хорошо. При этом telegram-канал Mash сообщал, что во время нападения на офис маркетплейса, предварительно, началась стрельба. В результате этого были ранены три человека. На данный момент на месте работает полиция.