Mash: при стрельбе у офиса Wildberries ранены три человека

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Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, маркетплейс, интернет магазин
Неизвестные устроили потасовку возле офиса Wildberries Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Три человека ранены после начала стрельбы у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ранее появились сообщения, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук пытался прорваться внутрь офиса, началась потасовка.

«Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин», — сообщает Mash. Там уточнили, что на месте работает полиция. Предварительно, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу.

Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. СМИ писали, что в тот момент мужчина был с охраной.

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Три человека ранены после начала стрельбы у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ранее появились сообщения, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук пытался прорваться внутрь офиса, началась потасовка. «Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин», — сообщает Mash. Там уточнили, что на месте работает полиция. Предварительно, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. СМИ писали, что в тот момент мужчина был с охраной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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