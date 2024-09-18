Mash: при стрельбе у офиса Wildberries ранены три человека

Три человека ранены после начала стрельбы у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ранее появились сообщения, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук пытался прорваться внутрь офиса, началась потасовка.
«Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин», — сообщает Mash. Там уточнили, что на месте работает полиция. Предварительно, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу.
Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. СМИ писали, что в тот момент мужчина был с охраной.
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