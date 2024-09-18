Происшествия Mash: при стрельбе у офиса Wildberries ранены три человека 18 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Неизвестные устроили потасовку возле офиса Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Три человека ранены после начала стрельбы у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ранее появились сообщения, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук пытался прорваться внутрь офиса, началась потасовка. «Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин», — сообщает Mash. Там уточнили, что на месте работает полиция. Предварительно, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. СМИ писали, что в тот момент мужчина был с охраной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Три человека ранены после начала стрельбы у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ранее появились сообщения, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук пытался прорваться внутрь офиса, началась потасовка. «Неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое мужчин», — сообщает Mash. Там уточнили, что на месте работает полиция. Предварительно, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries. СМИ писали, что в тот момент мужчина был с охраной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям