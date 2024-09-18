Генерала ЦВО задержали за крупную взятку

Генерал ЦВО Денис Путилов задержан за взятку в 10 млн рублей
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Взятка была связана с выполнением гособоронзаказа Фото:

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов задержан по подозрению в получении взятки суммой 10 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов индивидуальным предпринимателем Чудиновым по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Стоимость контрактов превышала 140 млн рублей, их исполнение контролировал Путилов. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Он задержан, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Отдельно следствие оценит действия взяткодателя. Не исключено, что он тоже ответит по закону.

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Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов задержан по подозрению в получении взятки суммой 10 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов индивидуальным предпринимателем Чудиновым по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Стоимость контрактов превышала 140 млн рублей, их исполнение контролировал Путилов. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей», — говорится в сообщении. В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Он задержан, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Отдельно следствие оценит действия взяткодателя. Не исключено, что он тоже ответит по закону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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