Генерала ЦВО задержали за крупную взятку

Генерал ЦВО Денис Путилов задержан за взятку в 10 млн рублей

18 сентября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Взятка была связана с выполнением гособоронзаказа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов задержан по подозрению в получении взятки суммой 10 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов индивидуальным предпринимателем Чудиновым по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Стоимость контрактов превышала 140 млн рублей, их исполнение контролировал Путилов. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей», — говорится в сообщении. В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Он задержан, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Отдельно следствие оценит действия взяткодателя. Не исключено, что он тоже ответит по закону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов задержан по подозрению в получении взятки суммой 10 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа был заключен ряд государственных контрактов индивидуальным предпринимателем Чудиновым по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. Стоимость контрактов превышала 140 млн рублей, их исполнение контролировал Путилов. В целях ослабления контроля и получения иных привилегий и преференций, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил от представителя Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей», — говорится в сообщении. В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Он задержан, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Отдельно следствие оценит действия взяткодателя. Не исключено, что он тоже ответит по закону.