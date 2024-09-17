Дмитрий Губерниев раскритиковал чемпионат России в Тюмени

Комментатору не понравилось время, в которое транслируются гонки
Телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходит в Тюмени. Свое заявление он сделал в разговоре с журналистами «Матч ТВ».
«Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Люди, которые проводят утро понедельника за просмотром чемпионата России, очень хотят, чтобы о результатах никто не узнал», — высказался в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Гонки проходят в воскресенье, понедельник и среду. По мнению комментатора, такое расписание неудобно для болельщиков.
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