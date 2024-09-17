17 сентября 2024

Дмитрий Губерниев раскритиковал чемпионат России в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Комментатору не понравилось время, в которое транслируются гонки
Комментатору не понравилось время, в которое транслируются гонки Фото:

Телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходит в Тюмени. Свое заявление он сделал в разговоре с журналистами «Матч ТВ».

«Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Люди, которые проводят утро понедельника за просмотром чемпионата России, очень хотят, чтобы о результатах никто не узнал», — высказался в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Гонки проходят в воскресенье, понедельник и среду. По мнению комментатора, такое расписание неудобно для болельщиков.

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Телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходит в Тюмени. Свое заявление он сделал в разговоре с журналистами «Матч ТВ». «Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Люди, которые проводят утро понедельника за просмотром чемпионата России, очень хотят, чтобы о результатах никто не узнал», — высказался в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Гонки проходят в воскресенье, понедельник и среду. По мнению комментатора, такое расписание неудобно для болельщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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