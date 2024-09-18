В Тюмени в районе Ожогино появится четырехполосная дорога

В Тюмени от кольца на Пермякова до строящейся развязки на Червишевском тракте построят четырехполосную дорогу. Также там планируют обустроить тротуары и велодорожки. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Объект называется „Обход Ожогино“. От кольца на ул. Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Там планируется четыре полосы: две туда, две обратно, тротуары, велодорожки, освещение. Сроки строительства сможем обозначить по готовности проектной документации и инвестиционной готовности бюджета», — рассказали в ГУС.
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В Тюмени от кольца на Пермякова до строящейся развязки на Червишевском тракте построят четырехполосную дорогу. Также там планируют обустроить тротуары и велодорожки. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Объект называется „Обход Ожогино“. От кольца на ул. Пермякова до развязки на Червишевском тракте. Там планируется четыре полосы: две туда, две обратно, тротуары, велодорожки, освещение. Сроки строительства сможем обозначить по готовности проектной документации и инвестиционной готовности бюджета», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени развязку на Сергея Джанбровского построит компания «Мостострой-11» к ноябрю 2026 года. Стоимость путепровода составит 5,7 млрд рублей.