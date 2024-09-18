«Единая Россия» поможет россиянам разобраться со сложными документами

Российским многодетным семьям будут бесплатно помогать при составлении документов для оформления соцвыплат, сделок с недвижимостью, и при совершении других самых частых операций. Об этом сообщил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, отметив, что партия уже внесла соответствующий законопроект.
«У нас в стране насчитывается более 2,4 миллиона многодетных семей. Бесплатная правовая помощь — это важный инструмент их поддержки», — сообщил Владимир Якушев, отметив, что разобраться со многими документами без должного опыта россиянам порой бывает сложно. Его слова передает пресс-служба «Единой России».
В частности, члены многодетных семей смогут получить консультацию по волнующим их вопросам. Им также окажут правовую помощь в сфере трудовых правоотношений, при совершении сделок с недвижимостью, при назначении пенсий и выплат, а также при возмещении вреда и защите прав потребителей. Этой категории граждан помогут составить жалобы, заявления и другие документы правового характера, а их интересы в судах и других государственных и муниципальных органах смогут представлять адвокаты и юридические бюро.
Воспользоваться такой помощью смогут семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, продолжающими обучение. Врио секретаря генсовета партии отметил, что взаимодействовать с россиянами по этому вопросу будут юридические бюро и адвокаты, которые оказывают бесплатную правовую помощь.
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