В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , урок, учеба, школа, образование, школьные парты
Инфекцию обнаружили в нескольких школах Академического (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге после вспышки пневмонии в Академическом районе было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в школах города. Такую рекомендацию дали специалисты свердловского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что школы должны усилить утренние фильтры, изолировать детей с признаками ОРВИ, соблюдать дезинфекционные и воздушно-тепловые режимы.

«Во всех школах Екатеринбурга должны быть приняты предупредительные меры: усиление утренних фильтров, своевременная изоляция детей с признаками ОРВИ, соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режимов, ограничение массовых мероприятий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

С начала сентября пневмонию обнаружили в 47 классах учебных заведений Академического. Основным возбудителем инфекции в школах № 16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. Сейчас врачи анализируют пробы, взятые у заболевших детей. Всем школам велели провести дезинфекцию помещений. Вирусолог отметила, что пневмония и ОРВИ могут иметь похожие симптомы, такие как общая слабость и головные боли, которые являются признаками интоксикации организма, а также повышенную температуру. Однако, в случае пневмонии, к вышеперечисленным симптомам добавляются боль в грудной клетке и одышка, а также продолжительный кашель, который трудно лечится.

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В Екатеринбурге после вспышки пневмонии в Академическом районе было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в школах города. Такую рекомендацию дали специалисты свердловского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что школы должны усилить утренние фильтры, изолировать детей с признаками ОРВИ, соблюдать дезинфекционные и воздушно-тепловые режимы. «Во всех школах Екатеринбурга должны быть приняты предупредительные меры: усиление утренних фильтров, своевременная изоляция детей с признаками ОРВИ, соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режимов, ограничение массовых мероприятий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. С начала сентября пневмонию обнаружили в 47 классах учебных заведений Академического. Основным возбудителем инфекции в школах № 16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. Сейчас врачи анализируют пробы, взятые у заболевших детей. Всем школам велели провести дезинфекцию помещений. Вирусолог отметила, что пневмония и ОРВИ могут иметь похожие симптомы, такие как общая слабость и головные боли, которые являются признаками интоксикации организма, а также повышенную температуру. Однако, в случае пневмонии, к вышеперечисленным симптомам добавляются боль в грудной клетке и одышка, а также продолжительный кашель, который трудно лечится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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