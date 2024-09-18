В школах Екатеринбурга отменили массовые мероприятия из-за вспышки пневмонии

18 сентября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Инфекцию обнаружили в нескольких школах Академического (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге после вспышки пневмонии в Академическом районе было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в школах города. Такую рекомендацию дали специалисты свердловского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что школы должны усилить утренние фильтры, изолировать детей с признаками ОРВИ, соблюдать дезинфекционные и воздушно-тепловые режимы. «Во всех школах Екатеринбурга должны быть приняты предупредительные меры: усиление утренних фильтров, своевременная изоляция детей с признаками ОРВИ, соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режимов, ограничение массовых мероприятий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. С начала сентября пневмонию обнаружили в 47 классах учебных заведений Академического. Основным возбудителем инфекции в школах № 16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. Сейчас врачи анализируют пробы, взятые у заболевших детей. Всем школам велели провести дезинфекцию помещений. Вирусолог отметила, что пневмония и ОРВИ могут иметь похожие симптомы, такие как общая слабость и головные боли, которые являются признаками интоксикации организма, а также повышенную температуру. Однако, в случае пневмонии, к вышеперечисленным симптомам добавляются боль в грудной клетке и одышка, а также продолжительный кашель, который трудно лечится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после вспышки пневмонии в Академическом районе было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в школах города. Такую рекомендацию дали специалисты свердловского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что школы должны усилить утренние фильтры, изолировать детей с признаками ОРВИ, соблюдать дезинфекционные и воздушно-тепловые режимы. «Во всех школах Екатеринбурга должны быть приняты предупредительные меры: усиление утренних фильтров, своевременная изоляция детей с признаками ОРВИ, соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режимов, ограничение массовых мероприятий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. С начала сентября пневмонию обнаружили в 47 классах учебных заведений Академического. Основным возбудителем инфекции в школах № 16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. Сейчас врачи анализируют пробы, взятые у заболевших детей. Всем школам велели провести дезинфекцию помещений. Вирусолог отметила, что пневмония и ОРВИ могут иметь похожие симптомы, такие как общая слабость и головные боли, которые являются признаками интоксикации организма, а также повышенную температуру. Однако, в случае пневмонии, к вышеперечисленным симптомам добавляются боль в грудной клетке и одышка, а также продолжительный кашель, который трудно лечится.