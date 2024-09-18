Названа причина вспышки пневмонии в школах Екатеринбурга

Причиной вспышки пневмонии в школах Екатеринбурга стали заносы инфекции учащимися. Эпидемиологическое расследование провели в Роспотребнадзоре, результаты опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Предварительной причиной формирования очагов послужили заносы инфекции в общеобразовательные учреждения учащимися. Основной возбудитель инфекционных заболеваний — микоплазма — определен у учеников школ №16, 23, 19 и 181», — сообщают специалисты. Пробы заболевших учеников школы №79 на данный момент изучаются.
Школы, в которых вспыхнула инфекция перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор также рекомендовал всем школам в городе усилить утренние фильтры, своевременно изолировать детей с признаками ОРВИ, регулярно дезинфицировать пространство и ограничить массовые мероприятия. Екатеринбуржцам следует помнить несколько мер профилактики ОРВИ и пневмоний: вакцинация, соблюдение правил личной гигиены, минимизация контактов с людьми с признаками ОРВИ.
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