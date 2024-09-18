Названа причина вспышки пневмонии в школах Екатеринбурга

Роспотребнадзор: пневмонию в школы Екатеринбурга занесли ученики

18 сентября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Инфекцию в школы занесли ученики Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной вспышки пневмонии в школах Екатеринбурга стали заносы инфекции учащимися. Эпидемиологическое расследование провели в Роспотребнадзоре, результаты опубликованы на официальном сайте ведомства. «Предварительной причиной формирования очагов послужили заносы инфекции в общеобразовательные учреждения учащимися. Основной возбудитель инфекционных заболеваний — микоплазма — определен у учеников школ №16, 23, 19 и 181», — сообщают специалисты. Пробы заболевших учеников школы №79 на данный момент изучаются. Школы, в которых вспыхнула инфекция перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор также рекомендовал всем школам в городе усилить утренние фильтры, своевременно изолировать детей с признаками ОРВИ, регулярно дезинфицировать пространство и ограничить массовые мероприятия. Екатеринбуржцам следует помнить несколько мер профилактики ОРВИ и пневмоний: вакцинация, соблюдение правил личной гигиены, минимизация контактов с людьми с признаками ОРВИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной вспышки пневмонии в школах Екатеринбурга стали заносы инфекции учащимися. Эпидемиологическое расследование провели в Роспотребнадзоре, результаты опубликованы на официальном сайте ведомства. «Предварительной причиной формирования очагов послужили заносы инфекции в общеобразовательные учреждения учащимися. Основной возбудитель инфекционных заболеваний — микоплазма — определен у учеников школ №16, 23, 19 и 181», — сообщают специалисты. Пробы заболевших учеников школы №79 на данный момент изучаются. Школы, в которых вспыхнула инфекция перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор также рекомендовал всем школам в городе усилить утренние фильтры, своевременно изолировать детей с признаками ОРВИ, регулярно дезинфицировать пространство и ограничить массовые мероприятия. Екатеринбуржцам следует помнить несколько мер профилактики ОРВИ и пневмоний: вакцинация, соблюдение правил личной гигиены, минимизация контактов с людьми с признаками ОРВИ.