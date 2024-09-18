После стрельбы у Wildberries погиб один человек

При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек, еще двое ранены
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств стрельбы и потасовки возле офиса Wildberries в Москве. Так, выяснилось, что во время произошедшего погиб один человек.
«По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны», — передает ТАСС. Отмечается, что также среди пострадавших есть сотрудники полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.