После стрельбы у Wildberries погиб один человек

18 сентября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек, еще двое ранены Фото: Ася Бронникова © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств стрельбы и потасовки возле офиса Wildberries в Москве. Так, выяснилось, что во время произошедшего погиб один человек. «По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны», — передает ТАСС. Отмечается, что также среди пострадавших есть сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств стрельбы и потасовки возле офиса Wildberries в Москве. Так, выяснилось, что во время произошедшего погиб один человек. «По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны», — передает ТАСС. Отмечается, что также среди пострадавших есть сотрудники полиции.