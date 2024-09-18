После стрельбы у Wildberries погиб один человек

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При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек, еще двое ранены Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств стрельбы и потасовки возле офиса Wildberries в Москве. Так, выяснилось, что во время произошедшего погиб один человек.

«По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны», — передает ТАСС. Отмечается, что также среди пострадавших есть сотрудники полиции.

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Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств стрельбы и потасовки возле офиса Wildberries в Москве. Так, выяснилось, что во время произошедшего погиб один человек. «По последним данным, из-за стрельбы погиб один человек и двое ранены. Несколько человек задержаны», — передает ТАСС. Отмечается, что также среди пострадавших есть сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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