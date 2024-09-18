После стрельбы у офиса Wildberries задержаны 10 человек

18 сентября 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали порядка 10 человек при нападении на офис Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Во время стрельбы и потасовки у головного офиса Wildberries в Москве задержаны 10 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Около 10 человек задержали после потасовки у офиса Wildberries в Москве», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости. Сообщается, что пострадали четыре человека, среди которых полицейский. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачным рейдерским захватом и призвала к публичному раскрытию мотивов организаторов инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время стрельбы и потасовки у головного офиса Wildberries в Москве задержаны 10 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Около 10 человек задержали после потасовки у офиса Wildberries в Москве», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости. Сообщается, что пострадали четыре человека, среди которых полицейский. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачным рейдерским захватом и призвала к публичному раскрытию мотивов организаторов инцидента.