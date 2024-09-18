После стрельбы у офиса Wildberries задержаны 10 человек

Полицейские задержали порядка 10 человек при нападении на офис Wildberries
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Во время стрельбы и потасовки у головного офиса Wildberries в Москве задержаны 10 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Около 10 человек задержали после потасовки у офиса Wildberries в Москве», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости.
Сообщается, что пострадали четыре человека, среди которых полицейский. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачным рейдерским захватом и призвала к публичному раскрытию мотивов организаторов инцидента.
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