После стрельбы у офиса Wildberries задержаны 10 человек

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полицейские задержали порядка 10 человек при нападении на офис Wildberries Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Во время стрельбы и потасовки у головного офиса Wildberries в Москве задержаны 10 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Около 10 человек задержали после потасовки у офиса Wildberries в Москве», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости.

Сообщается, что пострадали четыре человека, среди которых полицейский. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачным рейдерским захватом и призвала к публичному раскрытию мотивов организаторов инцидента.

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Во время стрельбы и потасовки у головного офиса Wildberries в Москве задержаны 10 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Около 10 человек задержали после потасовки у офиса Wildberries в Москве», — заявили правоохранители. Их слова передает РИА Новости. Сообщается, что пострадали четыре человека, среди которых полицейский. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачным рейдерским захватом и призвала к публичному раскрытию мотивов организаторов инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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