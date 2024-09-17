В ХМАО хирурги спасли новорожденную с редким пороком сердца

Специалисты Окружного кардиоцентра Сургута спасли новорожденную девочку с редким пороком сердца. У нее диагностировали транспозицию магистральных артерий, сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«Для спасения малышки была спланирована сложная операция. Первым этапом, сразу после рождения, провели процедуру Рашкинда — расширение межпредсердной перегородки. Операцию выполнил рентгенохирург Роман Алиев с ассистентом Джумабеком Косимовым», — написал Алексей Добровольский.
Через шесть дней главный детский кардиохирург Алексей Бродский провел основную операцию — артериальное переключение, в ходе которой сосуды были возвращены на свои места, трансплантированы коронарные артерии и устранен межпредсердный дефект. Девочка уже готовится к выписке.
Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг.
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