17 сентября 2024

В ХМАО хирурги спасли новорожденную с редким пороком сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги кардиоцентра в два этапа провели сложную операцию и спасли новорожденную
Хирурги кардиоцентра в два этапа провели сложную операцию и спасли новорожденную Фото:

Специалисты Окружного кардиоцентра Сургута спасли новорожденную девочку с редким пороком сердца. У нее диагностировали транспозицию магистральных артерий, сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«Для спасения малышки была спланирована сложная операция. Первым этапом, сразу после рождения, провели процедуру Рашкинда — расширение межпредсердной перегородки. Операцию выполнил рентгенохирург Роман Алиев с ассистентом Джумабеком Косимовым», — написал Алексей Добровольский.

Через шесть дней главный детский кардиохирург Алексей Бродский провел основную операцию — артериальное переключение, в ходе которой сосуды были возвращены на свои места, трансплантированы коронарные артерии и устранен межпредсердный дефект. Девочка уже готовится к выписке.

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг.

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Специалисты Окружного кардиоцентра Сургута спасли новорожденную девочку с редким пороком сердца. У нее диагностировали транспозицию магистральных артерий, сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Для спасения малышки была спланирована сложная операция. Первым этапом, сразу после рождения, провели процедуру Рашкинда — расширение межпредсердной перегородки. Операцию выполнил рентгенохирург Роман Алиев с ассистентом Джумабеком Косимовым», — написал Алексей Добровольский. Через шесть дней главный детский кардиохирург Алексей Бродский провел основную операцию — артериальное переключение, в ходе которой сосуды были возвращены на свои места, трансплантированы коронарные артерии и устранен межпредсердный дефект. Девочка уже готовится к выписке. Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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