В Wildberries заявили, что первыми стрельбу начали люди Бакальчука

18 сентября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Люди Владислава Бакальчука первыми открыли стрельбу во время потасовки у офиса Wildberries, заявили в пресс-службе маркетплейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Первыми стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве начали люди сооснователя компании Владислава Бакальчука. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Новость по теме Стрельба возле офиса Wildberries: что известно «Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука» — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. При этом сам Бакальчук сообщил, что стрельба произошла в момент, когда он и его команда прибыли в офис для переговоров. По его словам, он хотел обсудить строительство складов, которое было остановлено. Сооснователь компании обвиняет в инциденте руководство компании «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян, которые являются руководителями компании Russ по наружной рекламе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первыми стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве начали люди сооснователя компании Владислава Бакальчука. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука» — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. При этом сам Бакальчук сообщил, что стрельба произошла в момент, когда он и его команда прибыли в офис для переговоров. По его словам, он хотел обсудить строительство складов, которое было остановлено. Сооснователь компании обвиняет в инциденте руководство компании «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян, которые являются руководителями компании Russ по наружной рекламе.