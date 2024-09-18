В Wildberries заявили, что первыми стрельбу начали люди Бакальчука

Первыми стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве начали люди сооснователя компании Владислава Бакальчука. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука» — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
При этом сам Бакальчук сообщил, что стрельба произошла в момент, когда он и его команда прибыли в офис для переговоров. По его словам, он хотел обсудить строительство складов, которое было остановлено. Сооснователь компании обвиняет в инциденте руководство компании «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян, которые являются руководителями компании Russ по наружной рекламе.
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