Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

Сооснователь Wildberries Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис компании

18 сентября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Бакальчук заявил о нападении на него в главном офисе компании в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако Бакальчук заявил, что является пострадавшим в этой ситуации, так как неизвестные мужчины пытались совершить нападение на него и его команду. В результате потасовки началась стрельба. Что известно о ситуации — в материале URA.RU. Детали инцидента Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно прорваться в главный офис компании на Романов переулок в Москве. Отмечается, что правоохранительными органами оперативно среагировали на ситуации и предприняли необходимые меры для ее стабилизации. Стрельба и пострадавшие По данным telegram-канала Mash, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое человек. Один из них является сотрудником полиции. Реакция Владислава Бакальчука По словам сооснователя компании, эта ситуация является провокацией. Бакальчук отметил, что на него и его команду пытались напасть неизвестные мужчины, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства новых складов. Ответ Татьяны Бакальчук на ситуацию По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, захват головного офиса в Москве произошел под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она также обратилась к правоохранительным органам с призывом проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако Бакальчук заявил, что является пострадавшим в этой ситуации, так как неизвестные мужчины пытались совершить нападение на него и его команду. В результате потасовки началась стрельба. Что известно о ситуации — в материале URA.RU. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно прорваться в главный офис компании на Романов переулок в Москве. Отмечается, что правоохранительными органами оперативно среагировали на ситуации и предприняли необходимые меры для ее стабилизации. По данным telegram-канала Mash, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое человек. Один из них является сотрудником полиции. По словам сооснователя компании, эта ситуация является провокацией. Бакальчук отметил, что на него и его команду пытались напасть неизвестные мужчины, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства новых складов. По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, захват головного офиса в Москве произошел под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она также обратилась к правоохранительным органам с призывом проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования.