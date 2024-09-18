Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

Сооснователь Wildberries Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис компании
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Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, маркетплейс, интернет магазин
Бакальчук заявил о нападении на него в главном офисе компании в Москве Фото:
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако Бакальчук заявил, что является пострадавшим в этой ситуации, так как неизвестные мужчины пытались совершить нападение на него и его команду. В результате потасовки началась стрельба. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.

Детали инцидента

Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно прорваться в главный офис компании на Романов переулок в Москве. Отмечается, что правоохранительными органами оперативно среагировали на ситуации и предприняли необходимые меры для ее стабилизации.

Стрельба и пострадавшие

По данным telegram-канала Mash, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое человек. Один из них является сотрудником полиции.

Реакция Владислава Бакальчука

По словам сооснователя компании, эта ситуация является провокацией. Бакальчук отметил, что на него и его команду пытались напасть неизвестные мужчины, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства новых складов.

Ответ Татьяны Бакальчук на ситуацию

По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, захват головного офиса в Москве произошел под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она также обратилась к правоохранительным органам с призывом проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования.

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако Бакальчук заявил, что является пострадавшим в этой ситуации, так как неизвестные мужчины пытались совершить нападение на него и его команду. В результате потасовки началась стрельба. Что известно о ситуации — в материале URA.RU. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно прорваться в главный офис компании на Романов переулок в Москве. Отмечается, что правоохранительными органами оперативно среагировали на ситуации и предприняли необходимые меры для ее стабилизации. По данным telegram-канала Mash, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое человек. Один из них является сотрудником полиции. По словам сооснователя компании, эта ситуация является провокацией. Бакальчук отметил, что на него и его команду пытались напасть неизвестные мужчины, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства новых складов. По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, захват головного офиса в Москве произошел под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она также обратилась к правоохранительным органам с призывом проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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