Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако Бакальчук заявил, что является пострадавшим в этой ситуации, так как неизвестные мужчины пытались совершить нападение на него и его команду. В результате потасовки началась стрельба. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Детали инцидента
Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно прорваться в главный офис компании на Романов переулок в Москве. Отмечается, что правоохранительными органами оперативно среагировали на ситуации и предприняли необходимые меры для ее стабилизации.
Стрельба и пострадавшие
По данным telegram-канала Mash, потасовка между мужчинами переросла в стрельбу. Огнестрельные ранения получили трое человек. Один из них является сотрудником полиции.
Реакция Владислава Бакальчука
По словам сооснователя компании, эта ситуация является провокацией. Бакальчук отметил, что на него и его команду пытались напасть неизвестные мужчины, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства новых складов.
Ответ Татьяны Бакальчук на ситуацию
По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, захват головного офиса в Москве произошел под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Она также обратилась к правоохранительным органам с призывом проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования.
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