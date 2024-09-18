Бакальчук рассказал URA.RU о ситуации около офиса Wildberries

Бакальчук: те, кто устроил эту провокацию должны понести заслуженное наказание

18 сентября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Бакальчук заявил, что ехал на мирные переговоры Фото: © Kadyrov_95/Telegram/https://t.me/RKadyrov_95/4943 новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании В головном офисе Wildberries произошла стрельба, когда туда прибыл сооснователь компании Владислав Бакальчук и его команда. По его словам, он ехал на мирные переговоры по остановке строительства складов, однако стал жертвой масштабной «провокации». «Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — заявил Бакальчук. Он обвинил в случившемся руководство «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян (руководители компании по наружной рекламе Russ). Данное письмо от команды Бакальчука есть в распоряжении URA.RU. Бакальчук уточнил, что две недели назад Роберт Мирзоян приказал остановить финансирование новых складов Wildberries. Из-за этого компания «ВБ Девелопмент», которая принадлежит Бакальчуку, была вынуждена прекратить строительство. Переговоры по разрешению данной ситуации проходили на протяжении всей прошлой недели. Сегодняшнюю ситуацию сооснователь Wildberries назвал эскалацией конфликта. Бакальчук заявил, что намерен сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию, которая поможет разобраться в мотивах нападавших. Он также выразил надежду, что все виновные в произошедшем будут наказаны. Днем 18 сентября Бакальчук, по версии пресс-службы Wildberries, попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако он себя называется пострадавшим. В результате потасовки началась стрельба. Огнестрельные ранения получили три человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В головном офисе Wildberries произошла стрельба, когда туда прибыл сооснователь компании Владислав Бакальчук и его команда. По его словам, он ехал на мирные переговоры по остановке строительства складов, однако стал жертвой масштабной «провокации». «Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — заявил Бакальчук. Он обвинил в случившемся руководство «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян (руководители компании по наружной рекламе Russ). Данное письмо от команды Бакальчука есть в распоряжении URA.RU. Бакальчук уточнил, что две недели назад Роберт Мирзоян приказал остановить финансирование новых складов Wildberries. Из-за этого компания «ВБ Девелопмент», которая принадлежит Бакальчуку, была вынуждена прекратить строительство. Переговоры по разрешению данной ситуации проходили на протяжении всей прошлой недели. Сегодняшнюю ситуацию сооснователь Wildberries назвал эскалацией конфликта. Бакальчук заявил, что намерен сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию, которая поможет разобраться в мотивах нападавших. Он также выразил надежду, что все виновные в произошедшем будут наказаны. Днем 18 сентября Бакальчук, по версии пресс-службы Wildberries, попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве. Однако он себя называется пострадавшим. В результате потасовки началась стрельба. Огнестрельные ранения получили три человека.