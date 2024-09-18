Shot: известны имена двух погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

При стрельбе у офиса Wildberries погибли охранникм Эльмурзиев и Алмазов
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Во время нападения на головной офис маркетплейса Wildberries в Москве и последующей перестрелке погибли охранники 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Ислам-Бек Эльмурзиев, 28 лет. <…> Адам Алмазов, 41 год», — передает telegram-канал. Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе. Его автомобиль Toyota Camry был опечатан силовыми структурами на месте происшествия.
URA.RU направило запрос в МВД по Москве. На момент публикации материала ответа не было получено.
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