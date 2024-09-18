Shot: известны имена двух погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

Shot: при стрельбе у офиса Wildberries погибли Эльмурзиев и Алмазов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь
При стрельбе у офиса Wildberries погибли охранникм Эльмурзиев и Алмазов Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Во время нападения на головной офис маркетплейса Wildberries в Москве и последующей перестрелке погибли охранники 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Ислам-Бек Эльмурзиев, 28 лет. <…> Адам Алмазов, 41 год», — передает telegram-канал. Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе. Его автомобиль Toyota Camry был опечатан силовыми структурами на месте происшествия.

URA.RU направило запрос в МВД по Москве. На момент публикации материала ответа не было получено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время нападения на головной офис маркетплейса Wildberries в Москве и последующей перестрелке погибли охранники 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Ислам-Бек Эльмурзиев, 28 лет. <…> Адам Алмазов, 41 год», — передает telegram-канал. Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе. Его автомобиль Toyota Camry был опечатан силовыми структурами на месте происшествия. URA.RU направило запрос в МВД по Москве. На момент публикации материала ответа не было получено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...