Скандалист и звездный адвокат: чьи дела вел Эльман Пашаев

Адвокат Эльман Пашаев обрел популярность в 2020 году. Он защищал актера Михаила Ефремова в нашумевшем судебном процессе о смертельном ДТП. Делами каких звезд шоу-бизнеса занимался Пашаев — в материале URA.RU.
Когда по вине пьяного, с измененным запрещенными препаратами сознанием Михаила Ефремова погиб человек, резонансное дело, от которого отказались десятки адвокатов, взял в свои руки Эльман Пашаев. Адвокат сразу избрал провокационную модель защиты. Чтобы обелить репутацию актера, правозащитник просил подзащитного то признавать вину, то отказываться от своих слов. Сам адвокат делал заявления из серии, что в работу автомобиля вторглись хакеры. Мол, через систему кондиционирования могли вбросить отравляющие вещества, которые и лишили актера возможности управлять машиной. Кроме того, Пашаев требовал отстранить судью, обвинив ту в ангажированности. В итоге, адвоката отстранили от дела.
Семью погибшего в аварии с Ефремовым представлял Александр Добровинский, ему, кстати, изначально предлагали защищать актера, но он не согласился. В беседе с корреспондентом URA.RU адвокат отказался комментировать профессиональные и личные качества Пашаева, заявив, что ему совершенно не интересен этот человек. Добровинский подчеркнул, что во время дела Ефремова, они с Пашаевым шли «перпендикулярно друг другу».
Ефремов был не первым звездным клиентом оскандалившегося адвоката. Ранее Пашаев представлял интересы актера Алексея Панина*. Это было задолго до эмиграции артиста из России. В 2016 году Панин* судился с бывшей гражданской женой Юлией Юдинцевой за право растить и воспитывать их общую дочь Анну. Дело уже было решено в его пользу, но тут появился скандальный ролик с собакой. Чтобы обелить репутацию звезды экрана, певица Катя Лель дала ему контакт Пашаева. Панин* рассказывал, что правозащитник «активно впрягся» в это дело, и артист смог выиграть право на воспитание дочери. Отдельно Алексей Панин* отметил умение адвоката устроить в суде настоящее шоу.
С помощью Пашаева выиграла дело и Катя Лель. Певица отвоевывала свое имя и репертуар у бывшего продюсера Александра Волкова. При этом сама исполнительница мирового хита «Мой мармеладный» сначала не торопилась подтверждать сотрудничество с Пашаевым. Из открытых источников известно, что после успешного дела Лель собиралась организовать с правозащитником общий бизнес, но что-то пошло не так. Видимо, это и поставило точку в их отношениях. На соответствующий запрос URA.RU Катя Лель не ответила. Сам же Пашаев гордился дружбой со звездой.
Адвокат Сергей Жорин в беседе с URA.RU заявил, что громкие дела с участием публичных персон, далеко не всегда выгодны адвокатам, в том числе и финансово. «Конечно, я не раскрою гонорары адвокатов — это сакральная тема, которую не принято обсуждать даже с коллегами. Это неприлично. Точные расценки коллег никто не знает, кроме, конечно, налоговых органов.
И звездность, и публичность дел не всегда коррелируется со стоимостью услуг. Более того, часто публичные и громкие дела не так хорошо оплачиваются, как дела, о которых мало, кто знает. Потому что юристы часто берутся за подобные дела не для того, чтобы заработать, а для повышения своего медийного статуса. Поэтому здесь даже размышлять о суммах невозможно», — пояснил Сергей Жорин.
17 сентября Пашаева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Его подозревают в получении от Алексея Блиновского более 45 млн рублей за якобы их освобождение от уголовного преследования.
*Актер Алексей Панин — иноагент, террорист, экстремист.
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