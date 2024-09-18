Роспотребнадзор оштрафовал подрядчика за организацию питания в школах Нижневартовска

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и требований технического регламента со стороны подрядчика ООО «Азбука питания», который обеспечивает питанием школы в Нижневартовске. Организации грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал ведомства.
«В ходе проверки были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов. В связи с этим на ООО „Азбука питания“ составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал ведомства.
Роспотребнадзор организовал проверку в школах после жалоб на организацию питания. Совместно с прокуратурой ведомство обследовало пищеблоки в 23 школах, где работает «Азбука питания». Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по ХМАО, проверки продолжаются.
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