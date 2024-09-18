Роспотребнадзор оштрафовал подрядчика за организацию питания в школах Нижневартовска

В ХМАО подрядчик заплатит штраф за нарушение правил организации питания в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор через суд оштрафовал подрядчика за нарушение санитарных норм требований технического регламента
Роспотребнадзор через суд оштрафовал подрядчика за нарушение санитарных норм требований технического регламента Фото:

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и требований технического регламента со стороны подрядчика ООО «Азбука питания», который обеспечивает питанием школы в Нижневартовске. Организации грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал ведомства.

«В ходе проверки были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов. В связи с этим на ООО „Азбука питания“ составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал ведомства.

Роспотребнадзор организовал проверку в школах после жалоб на организацию питания. Совместно с прокуратурой ведомство обследовало пищеблоки в 23 школах, где работает «Азбука питания». Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по ХМАО, проверки продолжаются.

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Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и требований технического регламента со стороны подрядчика ООО «Азбука питания», который обеспечивает питанием школы в Нижневартовске. Организации грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал ведомства. «В ходе проверки были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов. В связи с этим на ООО „Азбука питания“ составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал ведомства. Роспотребнадзор организовал проверку в школах после жалоб на организацию питания. Совместно с прокуратурой ведомство обследовало пищеблоки в 23 школах, где работает «Азбука питания». Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по ХМАО, проверки продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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