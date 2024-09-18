Общество ЖКХ и Городская среда Вице-мэр рассказал, когда Екатеринбург полностью подключат к теплу Вице-мэр Гейко: отопление в Екатеринбурге включат к 1 октября 18 сентября 2024 в 19:36 Размер текста - 17 + Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 16 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко. «К 1 октября планируем всех подключить к теплу. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. За два дня с начала отопительного сезона (с 16 сентября) подключили в Екатеринбурге 30% объектов здравоохранения и 50% детских садов и школ», — заявил чиновник. Его слова передает «Четвертый канал». Ранее Гейко отмечал, что подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко. «К 1 октября планируем всех подключить к теплу. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. За два дня с начала отопительного сезона (с 16 сентября) подключили в Екатеринбурге 30% объектов здравоохранения и 50% детских садов и школ», — заявил чиновник. Его слова передает «Четвертый канал». Ранее Гейко отмечал, что подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям