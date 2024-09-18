Вице-мэр рассказал, когда Екатеринбург полностью подключат к теплу

Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко.
«К 1 октября планируем всех подключить к теплу. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. За два дня с начала отопительного сезона (с 16 сентября) подключили в Екатеринбурге 30% объектов здравоохранения и 50% детских садов и школ», — заявил чиновник. Его слова передает «Четвертый канал».
Ранее Гейко отмечал, что подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.
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