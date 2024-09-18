Вице-мэр рассказал, когда Екатеринбург полностью подключат к теплу

Вице-мэр Гейко: отопление в Екатеринбурге включат к 1 октября
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Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, батарея, зима, тепло, отопление, тапки, холод, подача тепла
Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 16 сентября Фото:

Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко.

«К 1 октября планируем всех подключить к теплу. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. За два дня с начала отопительного сезона (с 16 сентября) подключили в Екатеринбурге 30% объектов здравоохранения и 50% детских садов и школ», — заявил чиновник. Его слова передает «Четвертый канал».

Ранее Гейко отмечал, что подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.

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Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Гейко. «К 1 октября планируем всех подключить к теплу. Надеюсь, все пройдет в штатном режиме. За два дня с начала отопительного сезона (с 16 сентября) подключили в Екатеринбурге 30% объектов здравоохранения и 50% детских садов и школ», — заявил чиновник. Его слова передает «Четвертый канал». Ранее Гейко отмечал, что подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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