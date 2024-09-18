Обстановка у офиса Wildberries, где произошла стрельба. Фоторепортаж

СК: семь человек пострадали и двое погибли при стрельбе у офиса Wildberries
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Обстановка у офиса Wildberries. Москва, силовики, чп, полиция, полицейское оцепление
У головного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, как заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. По ее словам, произошла попытка «рейдерского захвата». Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования, разъяснив мотивы нападавших. Что происходит у офиса Wildberries — в материале URA.RU.

Во время нападения на головной офис погибли охранники. По данным СК, ранены семь человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов. По факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи.

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался незаконно прорваться в офис компании в Москве, как заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. По ее словам, произошла попытка «рейдерского захвата». Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать ситуацию и сделать публичными результаты расследования, разъяснив мотивы нападавших. Что происходит у офиса Wildberries — в материале URA.RU. Во время нападения на головной офис погибли охранники. По данным СК, ранены семь человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов. По факту стрельбы и потасовки у офиса Wildberries в Москве возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Также на месте инцидента работают криминалисты и следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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