В Сургуте сменился собственник крупного торгового центра

Сургутский торговый центр «Вершина» продали спустя три года
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Торговый центр "Вершина" пытались продать три года
Торговый центр "Вершина" пытались продать три года Фото:

У торгового центра Vivaldi Plaza (ранее «Вершина» — прим.ред.) в Сургуте (ХМАО) сменился владелец. Объект был в собственности у банка «Открытие», его пытались продать еще с 2021 года и, наконец, сделать это удалось.

«ТРЦ VIVALDI PLAZA. Дата окончания торгов 15.03.2024. Общая площадь 32884,20 квадратных метров. Всего этажей — восемь», — следует из карточки каталога, размещенной на сайте компании «Торги-ру».

Управляющим крупного торгового центра в Сургуте стал предприниматель Умар Бисултанов. Согласно данным сервиса СБИС, он является учредителем местной компании, занимающейся арендой и управлением недвижимости. «Меня зовут Умар Бисултанов и я являюсь управляющим торгово-развлекательного комплекса, известного как „Вершина“. У данного комплекса появился новый собственник, для которого этот объект не просто коммерческий, но и проект для души», — рассказал Бисултанов в видео, опубликованном в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

Объект решили переименовать в «Вершина Югры». Корреспондент URA.RU попытался связаться с торговым комплексом, чтобы узнать подробности о новом руководстве. На звонок журналиста не ответили.

«Вершина» была в собственности у банка «Открытия». С 2021 года объект пытались продать за почти 550 миллионов рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу ВТБ, в который теперь интегрирован банк «Открытие». Ответ обещали дать позже.

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У торгового центра Vivaldi Plaza (ранее «Вершина» — прим.ред.) в Сургуте (ХМАО) сменился владелец. Объект был в собственности у банка «Открытие», его пытались продать еще с 2021 года и, наконец, сделать это удалось. «ТРЦ VIVALDI PLAZA. Дата окончания торгов 15.03.2024. Общая площадь 32884,20 квадратных метров. Всего этажей — восемь», — следует из карточки каталога, размещенной на сайте компании «Торги-ру». Управляющим крупного торгового центра в Сургуте стал предприниматель Умар Бисултанов. Согласно данным сервиса СБИС, он является учредителем местной компании, занимающейся арендой и управлением недвижимости. «Меня зовут Умар Бисултанов и я являюсь управляющим торгово-развлекательного комплекса, известного как „Вершина“. У данного комплекса появился новый собственник, для которого этот объект не просто коммерческий, но и проект для души», — рассказал Бисултанов в видео, опубликованном в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». Объект решили переименовать в «Вершина Югры». Корреспондент URA.RU попытался связаться с торговым комплексом, чтобы узнать подробности о новом руководстве. На звонок журналиста не ответили. «Вершина» была в собственности у банка «Открытия». С 2021 года объект пытались продать за почти 550 миллионов рублей. Агентство направило запрос в пресс-службу ВТБ, в который теперь интегрирован банк «Открытие». Ответ обещали дать позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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