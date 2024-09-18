Полиция вышла на поиски 15-летнего свердловчанина, пропавшего две недели назад. Фото

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мужчина, мвд россии
Силовики ищут парня в Верхней Пышме (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) ищут 15-летнего Яна Кулешова, который пропал 6 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудники ОВД разыскивают несовершеннолетнего Яна Кулешова, который ушел из дома 6 сентября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На момент пропажи был одет в черную куртку, джинсы и серо-черные кеды с синими вставками», — написали полицейские в соцсети «ВКонтакте».

Приметы парня: рост — 183 сантиметра, русые волосы, карие глаза, узкие губы. Также у него веснушки на носу и щеках. Если вы знаете, где находится юноша, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 685-36-92.

Парень пропал 6 сентября
Парень пропал 6 сентября
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) ищут 15-летнего Яна Кулешова, который пропал 6 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудники ОВД разыскивают несовершеннолетнего Яна Кулешова, который ушел из дома 6 сентября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На момент пропажи был одет в черную куртку, джинсы и серо-черные кеды с синими вставками», — написали полицейские в соцсети «ВКонтакте». Приметы парня: рост — 183 сантиметра, русые волосы, карие глаза, узкие губы. Также у него веснушки на носу и щеках. Если вы знаете, где находится юноша, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 685-36-92.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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