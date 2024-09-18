Общество Полиция вышла на поиски 15-летнего свердловчанина, пропавшего две недели назад. Фото 18 сентября 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + Силовики ищут парня в Верхней Пышме (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) ищут 15-летнего Яна Кулешова, который пропал 6 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудники ОВД разыскивают несовершеннолетнего Яна Кулешова, который ушел из дома 6 сентября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На момент пропажи был одет в черную куртку, джинсы и серо-черные кеды с синими вставками», — написали полицейские в соцсети «ВКонтакте». Приметы парня: рост — 183 сантиметра, русые волосы, карие глаза, узкие губы. Также у него веснушки на носу и щеках. Если вы знаете, где находится юноша, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 685-36-92. Парень пропал 6 сентября Фото: предоставлено полицией Верхней Пышмы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Верхней Пышме (Свердловская область) ищут 15-летнего Яна Кулешова, который пропал 6 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудники ОВД разыскивают несовершеннолетнего Яна Кулешова, который ушел из дома 6 сентября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На момент пропажи был одет в черную куртку, джинсы и серо-черные кеды с синими вставками», — написали полицейские в соцсети «ВКонтакте». Приметы парня: рост — 183 сантиметра, русые волосы, карие глаза, узкие губы. Также у него веснушки на носу и щеках. Если вы знаете, где находится юноша, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 685-36-92. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям