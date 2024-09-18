В Верхней Пышме (Свердловская область) ищут 15-летнего Яна Кулешова, который пропал 6 сентября. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».
«Сотрудники ОВД разыскивают несовершеннолетнего Яна Кулешова, который ушел из дома 6 сентября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На момент пропажи был одет в черную куртку, джинсы и серо-черные кеды с синими вставками», — написали полицейские в соцсети «ВКонтакте».
Приметы парня: рост — 183 сантиметра, русые волосы, карие глаза, узкие губы. Также у него веснушки на носу и щеках. Если вы знаете, где находится юноша, сообщите силовикам по номеру 8 (343) 685-36-92.
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