ООН резолюцией потребовала от Израиля покинуть территории Палестины

18 сентября 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Израиль призвали покинуть территории в Палестине, которые сейчас находятся под контролем страны в ходе вооруженного конфликта. Подобное выдвинула Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, сообщают журналисты. «Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что израильская разведка начинила пейджеры представителей движения «Хезболла» взрывчаткой, 17 сентября они взорвались на территории Ливана. Это было сделано в ходе масштабной операции, передает телеканал Sky News Arabia. Также 18 сентября на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи.