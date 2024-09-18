ООН резолюцией потребовала от Израиля покинуть территории Палестины

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет по экономическим и социальным вопросам
Израиль призвали покинуть территории Палестины, согласно принятой резолюции ООН Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль призвали покинуть территории в Палестине, которые сейчас находятся под контролем страны в ходе вооруженного конфликта. Подобное выдвинула Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, сообщают журналисты.

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«Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что израильская разведка начинила пейджеры представителей движения «Хезболла» взрывчаткой, 17 сентября они взорвались на территории Ливана. Это было сделано в ходе масштабной операции, передает телеканал Sky News Arabia.

Также 18 сентября на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи.

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Израиль призвали покинуть территории в Палестине, которые сейчас находятся под контролем страны в ходе вооруженного конфликта. Подобное выдвинула Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, сообщают журналисты. «Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные палестинские территории», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что израильская разведка начинила пейджеры представителей движения «Хезболла» взрывчаткой, 17 сентября они взорвались на территории Ливана. Это было сделано в ходе масштабной операции, передает телеканал Sky News Arabia. Также 18 сентября на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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