Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах

18 сентября 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Путин поздравил с победой на выборах новых глав регионов Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин направил поздравления новым главам регионов, которые одержали победу в ходе выборов в сентябре. Он также заявил о высокой явке избирателей в этом году. «Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Российский лидер заявил, что выборы состоялись в условиях открытой конкурентной борьбы, отметив высокую явку избирателей. Единый день голосования состоялся в России 8 сентября и прошел в 83 регионах страны. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что около 3,5 миллионов человек отдали свой голос. Лидером по явке избирателей стала Кемеровская область. Отмечается, что убедительную победу одержали большинство действующих губернаторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления новым главам регионов, которые одержали победу в ходе выборов в сентябре. Он также заявил о высокой явке избирателей в этом году. «Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов России», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Российский лидер заявил, что выборы состоялись в условиях открытой конкурентной борьбы, отметив высокую явку избирателей. Единый день голосования состоялся в России 8 сентября и прошел в 83 регионах страны. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что около 3,5 миллионов человек отдали свой голос. Лидером по явке избирателей стала Кемеровская область. Отмечается, что убедительную победу одержали большинство действующих губернаторов.