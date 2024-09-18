В Тюмени создадут роботизированный центр исследований мирового уровня

18 сентября 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

«Геосфера» позволит ученым и студентам со всей страны принять участие в исследованиях Автор: пресс-служба «Газпром нефти» В рамках промышленно-энергетического форума TNF 2024 министр энергетики России Сергей Цивилев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили научно-исследовательский комплекс «Геосфера» в Тюмени. Он является подразделением «Газпром нефти» и будет введен в эксплуатацию до конца этого года, сообщили URA.RU в компании. «„Геосфера“ — первый в России роботизированный центр исследования геологических пород. Изучение керна и флюидов позволит подобрать инструменты для поиска и разработки новых залежей, а также найти решения для повышения добычи на действующих активах. На 12 тысячах квадратных метров размещены 16 лабораторий, одно из крупнейших в отрасли кернохранилищ и современный образовательный кластер», — сообщили представители центра. В лабораториях комплекса представлено 160 единиц передового российского оборудования для проведения всех видов исследований геологического материала. Основные операции возьмут на себя роботы: они будут отвечать за прием и маркировку образцов, их транспортировку, учет и хранение. Также в «Геосфере» создается общеотраслевой научно-образовательный кластер. В стенах центра ученые и студенты со всей страны смогут ознакомиться с нефтегазовыми проектами и принять участие в исследованиях. Соглашение о создании в Тюмени центра исследований «Геосфера» было подписано председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и губернатором Тюменской области Александром Моором на TNF в сентябре 2018 года. В настоящий момент центр уже готовится к запуску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках промышленно-энергетического форума TNF 2024 министр энергетики России Сергей Цивилев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили научно-исследовательский комплекс «Геосфера» в Тюмени. Он является подразделением «Газпром нефти» и будет введен в эксплуатацию до конца этого года, сообщили URA.RU в компании. «„Геосфера“ — первый в России роботизированный центр исследования геологических пород. Изучение керна и флюидов позволит подобрать инструменты для поиска и разработки новых залежей, а также найти решения для повышения добычи на действующих активах. На 12 тысячах квадратных метров размещены 16 лабораторий, одно из крупнейших в отрасли кернохранилищ и современный образовательный кластер», — сообщили представители центра. В лабораториях комплекса представлено 160 единиц передового российского оборудования для проведения всех видов исследований геологического материала. Основные операции возьмут на себя роботы: они будут отвечать за прием и маркировку образцов, их транспортировку, учет и хранение. Также в «Геосфере» создается общеотраслевой научно-образовательный кластер. В стенах центра ученые и студенты со всей страны смогут ознакомиться с нефтегазовыми проектами и принять участие в исследованиях. Соглашение о создании в Тюмени центра исследований «Геосфера» было подписано председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и губернатором Тюменской области Александром Моором на TNF в сентябре 2018 года. В настоящий момент центр уже готовится к запуску.