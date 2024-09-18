Под Екатеринбургом сдают дом на дереве с панорамным видом на лес. Скрин

19 сентября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Дом оснащен всем необходимым (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Исток под Екатеринбургом за 2,5 тысячи рублей в сутки сдают дом на дереве с панорамными окнами, из которых видно лес. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дом на дереве. Уникальный домик для отдыха, 12 квадратных метров, оснащен всем необходимым. Большая двуспальная кровать, панорамные окна с видом на лес. Кухонный уголок ocнащeн хoлодильником, плиткoй, микpоволновкoй, кофемaшинoй, чайникoм», — пишет автор объявления. Также в доме имеется теплый пол, кондиционер и простынь с подогревом. А на территории, по словам продавца, есть кролики и детская зона с батутом и качелями. Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Исток под Екатеринбургом за 2,5 тысячи рублей в сутки сдают дом на дереве с панорамными окнами, из которых видно лес. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дом на дереве. Уникальный домик для отдыха, 12 квадратных метров, оснащен всем необходимым. Большая двуспальная кровать, панорамные окна с видом на лес. Кухонный уголок ocнащeн хoлодильником, плиткoй, микpоволновкoй, кофемaшинoй, чайникoм», — пишет автор объявления. Также в доме имеется теплый пол, кондиционер и простынь с подогревом. А на территории, по словам продавца, есть кролики и детская зона с батутом и качелями.