18 сентября 2024

Под Екатеринбургом сдают дом на дереве с панорамным видом на лес. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глэмпинг. Челябинск, курорт, база отдыха, дача, летний отдых, отпуск, глэмпинг, летний домик, домик в лесу
Дом оснащен всем необходимым (фото из архива) Фото:

В поселке Исток под Екатеринбургом за 2,5 тысячи рублей в сутки сдают дом на дереве с панорамными окнами, из которых видно лес. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Дом на дереве. Уникальный домик для отдыха, 12 квадратных метров, оснащен всем необходимым. Большая двуспальная кровать, панорамные окна с видом на лес. Кухонный уголок ocнащeн хoлодильником, плиткoй, микpоволновкoй, кофемaшинoй, чайникoм», — пишет автор объявления.

Также в доме имеется теплый пол, кондиционер и простынь с подогревом. А на территории, по словам продавца, есть кролики и детская зона с батутом и качелями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Исток под Екатеринбургом за 2,5 тысячи рублей в сутки сдают дом на дереве с панорамными окнами, из которых видно лес. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Дом на дереве. Уникальный домик для отдыха, 12 квадратных метров, оснащен всем необходимым. Большая двуспальная кровать, панорамные окна с видом на лес. Кухонный уголок ocнащeн хoлодильником, плиткoй, микpоволновкoй, кофемaшинoй, чайникoм», — пишет автор объявления. Также в доме имеется теплый пол, кондиционер и простынь с подогревом. А на территории, по словам продавца, есть кролики и детская зона с батутом и качелями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...