18 сентября 2024

Челябинский полицейский спас ребенка из трясины

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Ямальская флора. Салехард , болото, тундра, мох, ямал, природа, осень, сфагнум
Ребенок начал тонуть в болоте на глазах товарища Фото:

В селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области участковый спас 10-летнего мальчика, который увяз в болоте и не смог выбраться из трясины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Двое школьников села Филимоново решили срезать дорогу через осушенный пруд. И одного из детей засосало в трясину выше колен. Его друг поспешил набрать службу спасения», — отмечает пресс-служба ведомства.

На помощь ребятам пришел местный участковый. Он подобрался к мальчику, высвободил его и помог ему добраться до берега.

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В селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области участковый спас 10-летнего мальчика, который увяз в болоте и не смог выбраться из трясины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Двое школьников села Филимоново решили срезать дорогу через осушенный пруд. И одного из детей засосало в трясину выше колен. Его друг поспешил набрать службу спасения», — отмечает пресс-служба ведомства. На помощь ребятам пришел местный участковый. Он подобрался к мальчику, высвободил его и помог ему добраться до берега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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