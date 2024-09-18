Челябинский полицейский спас ребенка из трясины

19 сентября 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

Ребенок начал тонуть в болоте на глазах товарища Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области участковый спас 10-летнего мальчика, который увяз в болоте и не смог выбраться из трясины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Двое школьников села Филимоново решили срезать дорогу через осушенный пруд. И одного из детей засосало в трясину выше колен . Его друг поспешил набрать службу спасения», — отмечает пресс-служба ведомства. На помощь ребятам пришел местный участковый. Он подобрался к мальчику, высвободил его и помог ему добраться до берега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области участковый спас 10-летнего мальчика, который увяз в болоте и не смог выбраться из трясины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Двое школьников села Филимоново решили срезать дорогу через осушенный пруд. И одного из детей засосало в трясину выше колен. Его друг поспешил набрать службу спасения», — отмечает пресс-служба ведомства. На помощь ребятам пришел местный участковый. Он подобрался к мальчику, высвободил его и помог ему добраться до берега.