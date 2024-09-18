«Ростех» снова стал акционером «Автоваза»

19 сентября 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

«Ростех» вернул акции «Автоваза» Фото: Роман Наумов © URA.RU Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал «Автоваза», реализовав опцион на право обратного выкупа. Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов. «Все меняется стремительно. Если „Ростех“ вернулся в состав акционеров „Автоваза“, значит есть резоны — политические и экономические», — сообщил РБК Соколов. Он отметил, что когда два года назад «Ростех» выходил из состава акционеров, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Теперь корпорация воспользовалась этим правом и вернула себе 32,3% акций «Автоваза». Соколов ранее анонсировал начало конвейерной сборки Lada Aura до конца 2024 года, на которой будут ездить депутаты Госдумы и российские чиновники. Стоимость модели будет превышать 2,5 миллиона рублей, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал «Автоваза», реализовав опцион на право обратного выкупа. Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов. «Все меняется стремительно. Если „Ростех“ вернулся в состав акционеров „Автоваза“, значит есть резоны — политические и экономические», — сообщил РБК Соколов. Он отметил, что когда два года назад «Ростех» выходил из состава акционеров, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Теперь корпорация воспользовалась этим правом и вернула себе 32,3% акций «Автоваза». Соколов ранее анонсировал начало конвейерной сборки Lada Aura до конца 2024 года, на которой будут ездить депутаты Госдумы и российские чиновники. Стоимость модели будет превышать 2,5 миллиона рублей, пишет «Национальная служба новостей».