18 сентября 2024

«Ростех» снова стал акционером «Автоваза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., лада, автоваз
«Ростех» вернул акции «Автоваза» Фото:

Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал «Автоваза», реализовав опцион на право обратного выкупа. Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов.

«Все меняется стремительно. Если „Ростех“ вернулся в состав акционеров „Автоваза“, значит есть резоны — политические и экономические», — сообщил РБК Соколов.

Он отметил, что когда два года назад «Ростех» выходил из состава акционеров, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Теперь корпорация воспользовалась этим правом и вернула себе 32,3% акций «Автоваза».

Соколов ранее анонсировал начало конвейерной сборки Lada Aura до конца 2024 года, на которой будут ездить депутаты Госдумы и российские чиновники. Стоимость модели будет превышать 2,5 миллиона рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал «Автоваза», реализовав опцион на право обратного выкупа. Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов. «Все меняется стремительно. Если „Ростех“ вернулся в состав акционеров „Автоваза“, значит есть резоны — политические и экономические», — сообщил РБК Соколов. Он отметил, что когда два года назад «Ростех» выходил из состава акционеров, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Теперь корпорация воспользовалась этим правом и вернула себе 32,3% акций «Автоваза». Соколов ранее анонсировал начало конвейерной сборки Lada Aura до конца 2024 года, на которой будут ездить депутаты Госдумы и российские чиновники. Стоимость модели будет превышать 2,5 миллиона рублей, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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