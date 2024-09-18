Чем в Кургане известен депутат Прозоров, ставший спикером гордумы

Спикером городской думы Кургана недавно переизбрали Игоря Прозорова. Такое решение единогласно приняли депутаты городского парламента VIII созыва на первом заседании. О том, чем известен председатель думы Прозоров и как он стал успешным политиком — в материале URA.RU.
Биография председателя гордумы
Игорь Прозоров родился 29 апреля 1980 года в Кургане. Он закончил среднюю школу №50. После школы около года проработал в телерадиокомпании «Гриф» дежурным по эфиру на «Русском радио». Прозоров с красным дипломом в 2002 году окончил юрфак Курганского госуниверситета. Уже во время учебы в КГУ он успел немного поработать специалистом и замначальника юридического отдела «Уральского экономического арбитража».
С 2002 года Прозоров стал гендиректором в семейной фирме своего отца «Юнион Комплект», которая занимается арендой и управлением недвижимостью в Кургане. В 2005 году он окончил экономический факультет КГУ по направлению «Финансы и кредит». В 2010 году Прозорову была присуждена ученая степень кандидата юридических наук в Уральской государственной юридической академии.
Политическая карьера Игоря Прозорова
В 2004 году Прозоров совершает дальновидный и политически грамотный шаг — он вступает в партию «Единая Россия». Затем становится членом регионального политического совета ЕР и секретарем ПО №106 Курганского МО. Уже в ноябре 2004 года молодого политика избирают депутатом Курганской гордумы IV созыва от округа №25 (поселки Рябково и Сиреневый). А в следующем году Прозоров становится председателем комиссии по муниципальной собственности в городском парламенте. В 2007 году он учредил фонд развития Кургана. В 2009 году избран депутатом Курганской гордумы V созыва от округа №25, был председателем комиссии по бюджету, налогам и сборам.
В 2014 году вновь избирается в думу и становится заместителем спикера. С 2017 Прозоров возглавил общественный совет проекта «Формирование комфортной городской среды» по Курганской области. В марте 2019 года Игорь Викторович был некоторое время временным главой Кургана. В том же году он избирается спикером гордумы.
Семья председателя гордумы
Согласно открытым данным, отец Игоря Прозорова — Виктор Николаевич является владельцем ООО «Юнион Комплект». Виктор Прозоров влиятельный в городе бизнесмен, который имеет экспертные компетенции в сфере управления недвижимостью, а также обладает опытом руководителя хоккейного клуба «Зауралье». Мать спикера — Надежда Аркадьевна Прозорова является индивидуальным предпринимателем. У Игоря есть родной брат Олег, который также является депутатом гордумы и имеет опыт бизнесмена в сфере торговли медтоварами. Игорь Прозоров женат, у него двое детей.
Награды председателя гордумы Кургана
Игорь Прозоров имеет благодарность полпреда в УрФО за активную гражданскую позицию и большой вклад в укрепление единства российского общества. Награжден нагрудным знаком «За плодотворное взаимодействие во благо Русской Православной Церкви». Политик неоднократно отмечен благодарственными письмами заместителей губернатора Курганской области, мэров Кургана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!