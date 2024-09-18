18 сентября 2024

Где купить трендовый дубайский шоколад в Екатеринбурге. Скрин

В Екатеринбурге дубайский шоколад продают за 2000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Видео обзорами и рецептами «дубайского шоколада» набирают миллионы просмотров Фото:

В Екатеринбурге начали продавать «дубайский шоколад», нашумевший в социальных сетях. Стоимость плитки варьируется от 500 до 2000 рублей. Такие объявления появились на сайте Avito.

«Дубайский шоколад. 2000 рублей шоколадка… Изготавливаю лично, на заказ… Состав: молочный шоколад, белый шоколад, кaтаиф, тахини, фисташковая паста, сливочное масло», — пишет продавец самой дорогой плитки.

За 1800 рублей вы получите 210 граммов шоколадки. А за 500 рублей предлагают конфеты ручной работы, сделанные по рецепту «дубайского шоколада».

Десерт, известный как «дубайский шоколад», завоевывает популярность в интернете благодаря своей оригинальной начинке из обжаренного теста катаифи с кунжутной и фисташковой пастами. Видео обзорами и рецептами этого шоколада набирают миллионы просмотров.

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В Екатеринбурге начали продавать «дубайский шоколад», нашумевший в социальных сетях. Стоимость плитки варьируется от 500 до 2000 рублей. Такие объявления появились на сайте Avito. «Дубайский шоколад. 2000 рублей шоколадка… Изготавливаю лично, на заказ… Состав: молочный шоколад, белый шоколад, кaтаиф, тахини, фисташковая паста, сливочное масло», — пишет продавец самой дорогой плитки. За 1800 рублей вы получите 210 граммов шоколадки. А за 500 рублей предлагают конфеты ручной работы, сделанные по рецепту «дубайского шоколада». Десерт, известный как «дубайский шоколад», завоевывает популярность в интернете благодаря своей оригинальной начинке из обжаренного теста катаифи с кунжутной и фисташковой пастами. Видео обзорами и рецептами этого шоколада набирают миллионы просмотров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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