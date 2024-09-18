В Екатеринбурге начали продавать «дубайский шоколад», нашумевший в социальных сетях. Стоимость плитки варьируется от 500 до 2000 рублей. Такие объявления появились на сайте Avito.
«Дубайский шоколад. 2000 рублей шоколадка… Изготавливаю лично, на заказ… Состав: молочный шоколад, белый шоколад, кaтаиф, тахини, фисташковая паста, сливочное масло», — пишет продавец самой дорогой плитки.
За 1800 рублей вы получите 210 граммов шоколадки. А за 500 рублей предлагают конфеты ручной работы, сделанные по рецепту «дубайского шоколада».
Десерт, известный как «дубайский шоколад», завоевывает популярность в интернете благодаря своей оригинальной начинке из обжаренного теста катаифи с кунжутной и фисташковой пастами. Видео обзорами и рецептами этого шоколада набирают миллионы просмотров.
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