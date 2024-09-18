18 сентября 2024

Тюменские застройщики боятся запускать новые проекты

Застройщики Тюмени за сентябрь не получили ни одной новой проектной декларации
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, кран, строительный кран, строительство дома, башенный кран, строительство домов, новостройки, строительство, кран башенный, многоэтажное строительство
Главный страх застройщиков — не суметь продать весь построенный фонд Фото:

Тюменские застройщики за сентябрь не получили ни одной новой проектной декларации. Это может быть одним из первых признаков скорой стагнации рынка первичной недвижимости, рассказал URA.RU источник в строительной среде региона.

«Сентябрь по опыту предыдущих лет действительно не самый активный месяц у девелоперов. Но, как правило, 5-6 новых проектов застройщики анонсировали. В этом году, глядя на происходящие перемены в ипотечном кредитовании и на растущую ставку Центробанка, многие уже не рискуют говорить о проектах, пока не продадут все, что у них есть», — сообщил собеседник URA.RU.

Как пояснили агентству сами застройщики, спрос на первичном рынке жилья действительно многих заставляет пересмотреть стратегии. Однако, ситуация больше повлияет в долгосрочной перспективе на крупные компании. «При текущих условиях рынка тяжелее всего придется крупным застройщикам, которые имеют значительную долю в объеме предложения. Более уверенно себя чувствуют компании, которые строят до 100 тысяч квадратных метров. Они могут более гибко подойти к изменяющимся условиям рынка», — пояснила URA.RU коммерческий директор ГК «Меридиан» Татьяна Мирсаитова.

При этом, по данным Единого ресурса застройщиков, ситуация с объявлением новых проектов тревожит Минстрой, так как может привести к снижению объемов строительства в течение следующих нескольких лет. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы готовы полностью отказаться от ипотеки при покупке жилья.

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Тюменские застройщики за сентябрь не получили ни одной новой проектной декларации. Это может быть одним из первых признаков скорой стагнации рынка первичной недвижимости, рассказал URA.RU источник в строительной среде региона. «Сентябрь по опыту предыдущих лет действительно не самый активный месяц у девелоперов. Но, как правило, 5-6 новых проектов застройщики анонсировали. В этом году, глядя на происходящие перемены в ипотечном кредитовании и на растущую ставку Центробанка, многие уже не рискуют говорить о проектах, пока не продадут все, что у них есть», — сообщил собеседник URA.RU. Как пояснили агентству сами застройщики, спрос на первичном рынке жилья действительно многих заставляет пересмотреть стратегии. Однако, ситуация больше повлияет в долгосрочной перспективе на крупные компании. «При текущих условиях рынка тяжелее всего придется крупным застройщикам, которые имеют значительную долю в объеме предложения. Более уверенно себя чувствуют компании, которые строят до 100 тысяч квадратных метров. Они могут более гибко подойти к изменяющимся условиям рынка», — пояснила URA.RU коммерческий директор ГК «Меридиан» Татьяна Мирсаитова. При этом, по данным Единого ресурса застройщиков, ситуация с объявлением новых проектов тревожит Минстрой, так как может привести к снижению объемов строительства в течение следующих нескольких лет. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы готовы полностью отказаться от ипотеки при покупке жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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