Мигрантов забрали автобусы ППСП (фото из архива)
В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Минимум 50 увезли на автобусе в отдел, сообщает URA.RU очевидец.
«Ловят мигрантов. Вывели человек 50. Сейчас в автобус всех посадили, наверное, с документами проблема. Увезли всех в отдел», — рассказал собеседник.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие. Об итогах будет известно позже.
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