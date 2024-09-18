Общество Силовики устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге. Фото 19 сентября 2024 в 07:13 Размер текста - 17 + Мигрантов забрали автобусы ППСП (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Минимум 50 увезли на автобусе в отдел, сообщает URA.RU очевидец. «Ловят мигрантов. Вывели человек 50. Сейчас в автобус всех посадили, наверное, с документами проблема. Увезли всех в отдел», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие. Об итогах будет известно позже. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Минимум 50 увезли на автобусе в отдел, сообщает URA.RU очевидец. «Ловят мигрантов. Вывели человек 50. Сейчас в автобус всех посадили, наверное, с документами проблема. Увезли всех в отдел», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие. Об итогах будет известно позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям