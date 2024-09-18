18 сентября 2024

Силовики устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против транспортной реформы. Пермь, ппс, полицейский автобус
Мигрантов забрали автобусы ППСП (фото из архива) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Минимум 50 увезли на автобусе в отдел, сообщает URA.RU очевидец.

«Ловят мигрантов. Вывели человек 50. Сейчас в автобус всех посадили, наверное, с документами проблема. Увезли всех в отдел», — рассказал собеседник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие. Об итогах будет известно позже.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Минимум 50 увезли на автобусе в отдел, сообщает URA.RU очевидец. «Ловят мигрантов. Вывели человек 50. Сейчас в автобус всех посадили, наверное, с документами проблема. Увезли всех в отдел», — рассказал собеседник. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие. Об итогах будет известно позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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