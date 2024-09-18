18 сентября 2024

Грозу чиновников из ОНФ ждут в ХМАО. Инсайд

Делегация ОНФ приедет в ХМАО разбираться в скандале со школьным питанием
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Калинина слывет грозой чиновников
Светлана Калинина слывет грозой чиновников Фото:

Делегация «Общероссийского народного фронта» приедет в ХМАО разбираться в скандале со школьным питанием. Нижневартовский передел рынка подрядчиков привлек внимание члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой, слывущей грозой чиновников. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Узнав о том, что дети остались без горячих обедов из-за смены поставщиков (старый шантажирует руководство школ, новый не смог из-за этого набрать штат), общественница Калинина обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Она попросила разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех виновных — от организаторов питания до чиновников из депобразования Нижневартовска, отчитавшихся о готовности школ к началу учебного года. Не исключено, что в Нижневартовск уже не в первый раз приедет сама Калинина, уже устраивавшая разносы местным властям», — отмечает инсайдер.

Информацию журналиста агентства подтвердили в югорском отделении «Народного фронта». «Решение о том, кто войдет в состав делегации из центра, прорабатывается. Даты визита тоже пока неизвестны», — уточнили в ОНФ.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура и Роспотребнадзор вскрыли нарушения при организации школьного питания. Проверка выявила просроченные продукты и наличие в пищеблоках поваров-вахтовиков без санкнижек. 

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Делегация «Общероссийского народного фронта» приедет в ХМАО разбираться в скандале со школьным питанием. Нижневартовский передел рынка подрядчиков привлек внимание члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой, слывущей грозой чиновников. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Узнав о том, что дети остались без горячих обедов из-за смены поставщиков (старый шантажирует руководство школ, новый не смог из-за этого набрать штат), общественница Калинина обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Она попросила разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех виновных — от организаторов питания до чиновников из депобразования Нижневартовска, отчитавшихся о готовности школ к началу учебного года. Не исключено, что в Нижневартовск уже не в первый раз приедет сама Калинина, уже устраивавшая разносы местным властям», — отмечает инсайдер. Информацию журналиста агентства подтвердили в югорском отделении «Народного фронта». «Решение о том, кто войдет в состав делегации из центра, прорабатывается. Даты визита тоже пока неизвестны», — уточнили в ОНФ. Ранее URA.RU писало, что прокуратура и Роспотребнадзор вскрыли нарушения при организации школьного питания. Проверка выявила просроченные продукты и наличие в пищеблоках поваров-вахтовиков без санкнижек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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