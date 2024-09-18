18 сентября 2024

В Кремле нашли новый способ воздействовать на Запад

Песков: Кремль возобновил публикации на YouTube, чтобы донести позицию до Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль хочет достучаться до западной аудитории через YouTube, заявил Песков
Кремль хочет достучаться до западной аудитории через YouTube, заявил Песков Фото:

В Кремле решили возобновить публикации на своем YouTube-канале, чтобы лучше донести российскую позицию до западной аудитории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да», — передает ответ Пескова ТАСС на вопрос о том, связано ли «оживление» канала Кремля на YouTube с необходимостью донести позицию России до западных зрителей. Он добавил, что такое решение было принято, несмотря на снижение активности платформы в РФ. В Кремле активно используют ресурсы для информирования о действиях президента РФ Владимира Путина, заключил Песков.

На видеохостинге Rutube был создан официальный аккаунт Кремля, где публикуются видео с участием Владимира Путина. Пресс-служба президента также продолжает использовать YouTube. Канал под названием Kremlin был создан в декабре 2005 года, но первые видео появились только в 2009 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. За последние две недели на YouTube снова стали публиковаться новые записи, включая пленарную сессию Восточного экономического форума.

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В Кремле решили возобновить публикации на своем YouTube-канале, чтобы лучше донести российскую позицию до западной аудитории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да», — передает ответ Пескова ТАСС на вопрос о том, связано ли «оживление» канала Кремля на YouTube с необходимостью донести позицию России до западных зрителей. Он добавил, что такое решение было принято, несмотря на снижение активности платформы в РФ. В Кремле активно используют ресурсы для информирования о действиях президента РФ Владимира Путина, заключил Песков. На видеохостинге Rutube был создан официальный аккаунт Кремля, где публикуются видео с участием Владимира Путина. Пресс-служба президента также продолжает использовать YouTube. Канал под названием Kremlin был создан в декабре 2005 года, но первые видео появились только в 2009 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. За последние две недели на YouTube снова стали публиковаться новые записи, включая пленарную сессию Восточного экономического форума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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