Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург. Видео

19 сентября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Бузова заселилась в гостиницу Hyatt Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица и телеведущая Ольга Бузова в ночь на 19 сентября прилетела в Екатеринбург. Звезду встретили девушки в сарафанах и кокошниках с куличом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Спасибо, любимый Екатеринбург и мои люди. Вот это встреча», — подписала Бузова видео после прилета. Прямо возле аэропорта телеведущая станцевала с поклонниками под песню Made in Russia. Ей вручили огромный букет цветов, торт и кулич. После этого певица заселилась в элитную гостиницу Hyatt. Последний раз Ольга Бузова посещала Екатеринбург ровно месяц назад. Целью ее поездки летом стал модный показ в рамках недели моды UF LAB, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Там телеведущая восхитилась одним из выставочных автомобилей и сфотографировалась с ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица и телеведущая Ольга Бузова в ночь на 19 сентября прилетела в Екатеринбург. Звезду встретили девушки в сарафанах и кокошниках с куличом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Спасибо, любимый Екатеринбург и мои люди. Вот это встреча», — подписала Бузова видео после прилета. Прямо возле аэропорта телеведущая станцевала с поклонниками под песню Made in Russia. Ей вручили огромный букет цветов, торт и кулич. После этого певица заселилась в элитную гостиницу Hyatt. Последний раз Ольга Бузова посещала Екатеринбург ровно месяц назад. Целью ее поездки летом стал модный показ в рамках недели моды UF LAB, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Там телеведущая восхитилась одним из выставочных автомобилей и сфотографировалась с ним.