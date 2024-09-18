18 сентября 2024

Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Международной недели моды UF LAB в Музейном комплексе УГМК. Верхняя Пышма, бузова ольга
Бузова заселилась в гостиницу Hyatt Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова в ночь на 19 сентября прилетела в Екатеринбург. Звезду встретили девушки в сарафанах и кокошниках с куличом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Спасибо, любимый Екатеринбург и мои люди. Вот это встреча», — подписала Бузова видео после прилета. Прямо возле аэропорта телеведущая станцевала с поклонниками под песню Made in Russia. Ей вручили огромный букет цветов, торт и кулич. После этого певица заселилась в элитную гостиницу Hyatt.

Последний раз Ольга Бузова посещала Екатеринбург ровно месяц назад. Целью ее поездки летом стал модный показ в рамках недели моды UF LAB, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Там телеведущая восхитилась одним из выставочных автомобилей и сфотографировалась с ним.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова в ночь на 19 сентября прилетела в Екатеринбург. Звезду встретили девушки в сарафанах и кокошниках с куличом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Спасибо, любимый Екатеринбург и мои люди. Вот это встреча», — подписала Бузова видео после прилета. Прямо возле аэропорта телеведущая станцевала с поклонниками под песню Made in Russia. Ей вручили огромный букет цветов, торт и кулич. После этого певица заселилась в элитную гостиницу Hyatt. Последний раз Ольга Бузова посещала Екатеринбург ровно месяц назад. Целью ее поездки летом стал модный показ в рамках недели моды UF LAB, который проходил в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Там телеведущая восхитилась одним из выставочных автомобилей и сфотографировалась с ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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