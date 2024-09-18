18 сентября 2024

Свердловчанку, которая жестоко убила мужа, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщина получила восемь лет колонии (архивное фото) Фото:

Березовский городской суд Свердловской области приговорил 36-летнюю женщину к колонии за жестокое убийство сожителя. По версии следствия, его она задушила цепью во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября 2022 года. Во время распития спиртного между парой произошла ссора. Женщина пнула в спину мужчину, затем, удерживая его, обвила вокруг шеи металлическую цепь и неустановленный предмет и стала с силой тянуть их на себя. Мужчина умер на месте происшествия.

«Суд отправил подсудимую в колонию на восемь лет. Кроме того, с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшего», — сообщили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Березовский городской суд Свердловской области приговорил 36-летнюю женщину к колонии за жестокое убийство сожителя. По версии следствия, его она задушила цепью во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября 2022 года. Во время распития спиртного между парой произошла ссора. Женщина пнула в спину мужчину, затем, удерживая его, обвила вокруг шеи металлическую цепь и неустановленный предмет и стала с силой тянуть их на себя. Мужчина умер на месте происшествия. «Суд отправил подсудимую в колонию на восемь лет. Кроме того, с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшего», — сообщили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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