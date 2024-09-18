Свердловчанку, которая жестоко убила мужа, отправили в колонию

19 сентября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Женщина получила восемь лет колонии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Березовский городской суд Свердловской области приговорил 36-летнюю женщину к колонии за жестокое убийство сожителя. По версии следствия, его она задушила цепью во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября 2022 года. Во время распития спиртного между парой произошла ссора. Женщина пнула в спину мужчину, затем, удерживая его, обвила вокруг шеи металлическую цепь и неустановленный предмет и стала с силой тянуть их на себя. Мужчина умер на месте происшествия. «Суд отправил подсудимую в колонию на восемь лет. Кроме того, с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшего», — сообщили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Березовский городской суд Свердловской области приговорил 36-летнюю женщину к колонии за жестокое убийство сожителя. По версии следствия, его она задушила цепью во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября 2022 года. Во время распития спиртного между парой произошла ссора. Женщина пнула в спину мужчину, затем, удерживая его, обвила вокруг шеи металлическую цепь и неустановленный предмет и стала с силой тянуть их на себя. Мужчина умер на месте происшествия. «Суд отправил подсудимую в колонию на восемь лет. Кроме того, с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшего», — сообщили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу.