Многие страны мира 18 сентября могли наблюдать суперлуние. В этот вечер Луна приблизилась к Земле ближе, чем обычно, что сделало ее особенно яркой. Суперлуние — это момент, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть с точкой максимального сближения Луны и Земли. URA.RU подготовило фоторепортаж, демонстрирующий, как это явление выглядело в разных уголках планеты.
Термин «суперлуние» впервые появился в 1979 году благодаря астрологу Ричарду Ноллу. Он обозначает момент, когда Луна находится на расстоянии менее 367,5 тысячи километров от Земли. На практике же наблюдатели могут заметить, что Луна во время суперлуния выглядит примерно на 30% ярче обычного, и кажется чуть больше.
Сентябрьское полнолуние стало частью лунного цикла, начавшегося с новолуния 3 сентября. За ним последовали разнообразные фазы — от серпа растущего до полной Луны, достигшей своего пика 18 числа.
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