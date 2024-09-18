Звезда «Что было дальше» посвятит в студенты первокурсников Екатеринбурга

Первокурсников Екатеринбурга зовут на тусовку, где посвящать в студенты их будет стендап-комик, участник шоу «Что было дальше?» Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Вечеринка пройдет 20 сентября, сообщают организаторы.
«Хедлайнером нашей вечеринки станет тот самый Рустам Рептилоид! Впервые в Екатеринбурге с очень горячим диджей-сетом, чтобы вы танцевали и кайфовали до утра», — говорится в telegram-канале концертной площадки. Еще для новоиспеченных студентов проведут бирпонг и розыгрыш призов, а на месте можно будет сделать фото и видео, а также настоящую татуировку.
В начале июля выпускники Уральского федерального университета закатили вечеринку в клубе, куда приехал друг Скриптонита. Певец Dose порадовал публику своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие.
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