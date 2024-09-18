Звезда «Что было дальше» посвятит в студенты первокурсников Екатеринбурга

Рустам Рептилоид устроит диджей-сет для студентов в Екатеринбурге

19 сентября 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Рустам Рептилоид станет диджеем на один вечер Фото: Reptiloid/https://t.me/rustreptiloid Первокурсников Екатеринбурга зовут на тусовку, где посвящать в студенты их будет стендап-комик, участник шоу «Что было дальше?» Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Вечеринка пройдет 20 сентября, сообщают организаторы. «Хедлайнером нашей вечеринки станет тот самый Рустам Рептилоид! Впервые в Екатеринбурге с очень горячим диджей-сетом, чтобы вы танцевали и кайфовали до утра», — говорится в telegram-канале концертной площадки. Еще для новоиспеченных студентов проведут бирпонг и розыгрыш призов, а на месте можно будет сделать фото и видео, а также настоящую татуировку. В начале июля выпускники Уральского федерального университета закатили вечеринку в клубе, куда приехал друг Скриптонита. Певец Dose порадовал публику своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первокурсников Екатеринбурга зовут на тусовку, где посвящать в студенты их будет стендап-комик, участник шоу «Что было дальше?» Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Вечеринка пройдет 20 сентября, сообщают организаторы. «Хедлайнером нашей вечеринки станет тот самый Рустам Рептилоид! Впервые в Екатеринбурге с очень горячим диджей-сетом, чтобы вы танцевали и кайфовали до утра», — говорится в telegram-канале концертной площадки. Еще для новоиспеченных студентов проведут бирпонг и розыгрыш призов, а на месте можно будет сделать фото и видео, а также настоящую татуировку. В начале июля выпускники Уральского федерального университета закатили вечеринку в клубе, куда приехал друг Скриптонита. Певец Dose порадовал публику своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие.