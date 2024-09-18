18 сентября 2024

Звезда «Что было дальше» посвятит в студенты первокурсников Екатеринбурга

Рустам Рептилоид устроит диджей-сет для студентов в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Рустам Рептилоид станет диджеем на один вечер Фото:

Первокурсников Екатеринбурга зовут на тусовку, где посвящать в студенты их будет стендап-комик, участник шоу «Что было дальше?» Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Вечеринка пройдет 20 сентября, сообщают организаторы.

«Хедлайнером нашей вечеринки станет тот самый Рустам Рептилоид! Впервые в Екатеринбурге с очень горячим диджей-сетом, чтобы вы танцевали и кайфовали до утра», — говорится в telegram-канале концертной площадки. Еще для новоиспеченных студентов проведут бирпонг и розыгрыш призов, а на месте можно будет сделать фото и видео, а также настоящую татуировку.

В начале июля выпускники Уральского федерального университета закатили вечеринку в клубе, куда приехал друг Скриптонита. Певец Dose порадовал публику своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первокурсников Екатеринбурга зовут на тусовку, где посвящать в студенты их будет стендап-комик, участник шоу «Что было дальше?» Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Вечеринка пройдет 20 сентября, сообщают организаторы. «Хедлайнером нашей вечеринки станет тот самый Рустам Рептилоид! Впервые в Екатеринбурге с очень горячим диджей-сетом, чтобы вы танцевали и кайфовали до утра», — говорится в telegram-канале концертной площадки. Еще для новоиспеченных студентов проведут бирпонг и розыгрыш призов, а на месте можно будет сделать фото и видео, а также настоящую татуировку. В начале июля выпускники Уральского федерального университета закатили вечеринку в клубе, куда приехал друг Скриптонита. Певец Dose порадовал публику своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...