Выпускники УрФУ закатили вечеринку в клубе, приехал друг Скриптонита. Фото

На вечеринку выпускников УрФУ приехал друг Скриптонита

04 июля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Студенческая вечеринка прошла в ночь с 3 на 4 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Сотни выпускников Уральского федерального университета собрались на площадке TeleClub, чтобы попрощаться со студенчеством. Молодые ребята и девушки после официальной части переместились в клуб, чтобы отметить получение дипломов под песни друга известного рэпера Скриптонита — певца Dose. На закрытую тусовку заглянуло URA.RU. Попасть на вечеринку со звездным хедлайнером можно было лишь по билетам. Цена — по-настоящему концертная: за день до мероприятия стоимость варьировалась от 1000 до 1600 рублей. Несмотря на то, что студентов приглашали к десяти вечера, стекаться на площадку народ стал лишь к полуночи — на это время было намечено открытие «Лиц УрФУ». Сначала публику развлекали диджеи, а после — танцевальные коллективы вуза — FORSAGE и FENOMEN-A. Главные лица праздника могли развлекаться как внутри клуба, так и на улице, а на территории всего TeleClub работали фотозоны. В финале тусовки на сцену вышел Dose, который до сольной карьеры писал биты для Скриптонита, групп ЛСП и «Хлеб». К тому же его дискография полна фитами с известными музыкантами: «Моя Мишель», Mary Gu, Мот, Feduk и это далеко не весь список. Студентов музыкант порадовал своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие. Днем 3 июля более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений УрФУ торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор университета Виктор Кокшаров, а перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни выпускников Уральского федерального университета собрались на площадке TeleClub, чтобы попрощаться со студенчеством. Молодые ребята и девушки после официальной части переместились в клуб, чтобы отметить получение дипломов под песни друга известного рэпера Скриптонита — певца Dose. На закрытую тусовку заглянуло URA.RU. Попасть на вечеринку со звездным хедлайнером можно было лишь по билетам. Цена — по-настоящему концертная: за день до мероприятия стоимость варьировалась от 1000 до 1600 рублей. Несмотря на то, что студентов приглашали к десяти вечера, стекаться на площадку народ стал лишь к полуночи — на это время было намечено открытие «Лиц УрФУ». Сначала публику развлекали диджеи, а после — танцевальные коллективы вуза — FORSAGE и FENOMEN-A. Главные лица праздника могли развлекаться как внутри клуба, так и на улице, а на территории всего TeleClub работали фотозоны. В финале тусовки на сцену вышел Dose, который до сольной карьеры писал биты для Скриптонита, групп ЛСП и «Хлеб». К тому же его дискография полна фитами с известными музыкантами: «Моя Мишель», Mary Gu, Мот, Feduk и это далеко не весь список. Студентов музыкант порадовал своими популярными треками — «Солнце золотое», «Ветер» и другие. Днем 3 июля более шести тысяч выпускников из 14 институтов разных направлений УрФУ торжественно получили дипломы. Лучших медалями наградил ректор университета Виктор Кокшаров, а перед этим на сцене разыграли (по репостам в соцсетях) iPhone 15 и iPad Air 11. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.