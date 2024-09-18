18 сентября 2024

В Челябинской области ожидаются грозы и туманы

© Служба новостей «URA.RU»
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На Челябинскую область надвигается непогода
На Челябинскую область надвигается непогода Фото:

Синоптики прогнозируют грозы и туманы в Челябинской области 20 сентября. Непогода связана с прохождением фронтальной системы, сообщили 19 сентября в пресс-службе в регионального гидрометеоцентра (ЦГМС).

«С прохождением фронтальной системы в регионе ожидаются дожди, есть вероятность возникновения гроз. В Челябинске 20 сентября будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем — кратковременный, возможны грозы. Ветер западной четверти от двух до семи метров в секунду», — говорится в сообщении ЦГМС.

В пятницу, 20 сентября температура воздуха ночью составит от восьми до десяти градусов тепла, днем — от 18 до 20. В отдельных районах Челябинской области ночью и утром ожидаются туманы. Ветер западной четверти от двух до семи метров в секунду. При грозах порывы могут достигать десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью варьируется от пяти до десяти, при прояснении может опуститься до одного градуса. Местами ожидаются заморозки до минус трех, днем столбик термометра поднимется до +21.

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Синоптики прогнозируют грозы и туманы в Челябинской области 20 сентября. Непогода связана с прохождением фронтальной системы, сообщили 19 сентября в пресс-службе в регионального гидрометеоцентра (ЦГМС). «С прохождением фронтальной системы в регионе ожидаются дожди, есть вероятность возникновения гроз. В Челябинске 20 сентября будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем — кратковременный, возможны грозы. Ветер западной четверти от двух до семи метров в секунду», — говорится в сообщении ЦГМС. В пятницу, 20 сентября температура воздуха ночью составит от восьми до десяти градусов тепла, днем — от 18 до 20. В отдельных районах Челябинской области ночью и утром ожидаются туманы. Ветер западной четверти от двух до семи метров в секунду. При грозах порывы могут достигать десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью варьируется от пяти до десяти, при прояснении может опуститься до одного градуса. Местами ожидаются заморозки до минус трех, днем столбик термометра поднимется до +21.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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