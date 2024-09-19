Познер внес ясность в свое возвращение на Первый канал

Журналист Владимир Познер пояснил свое «возвращение на Первый канал», упомянув о документальном сериале про Турцию, который выйдет в эфир осенью. Он также отметил, что дополнительных программ у него на канале не запланировано.
«Снятый мной документальный сериал про Турцию будет осенью показан в эфире Первого канала. Никакой другой программы не планируется», — написал Познер в своем telegram-канале.
Он отметил, что идея создания этого сериала пришла ему в голову два с половиной года назад. Теперь же, совместно с командой, он успешно реализовал этот проект. При этом Познер подчеркнул, что права на сериал принадлежат Первому каналу.
18 сентября стало известно, что Владимир Познер снова выйдет в эфир Первого канала. Журналист примет участие в новой программе «Турецкая тетрадь».
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