Познер внес ясность в свое возвращение на Первый канал

Познер: мой документальный сериал про Турцию покажут на Первом канале
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У меня нет планов возвращаться на Первый канал, заявил Познер
У меня нет планов возвращаться на Первый канал, заявил Познер Фото:

Журналист Владимир Познер пояснил свое «возвращение на Первый канал», упомянув о документальном сериале про Турцию, который выйдет в эфир осенью. Он также отметил, что дополнительных программ у него на канале не запланировано.

«Снятый мной документальный сериал про Турцию будет осенью показан в эфире Первого канала. Никакой другой программы не планируется», — написал Познер в своем telegram-канале.

Он отметил, что идея создания этого сериала пришла ему в голову два с половиной года назад. Теперь же, совместно с командой, он успешно реализовал этот проект. При этом Познер подчеркнул, что права на сериал принадлежат Первому каналу.

18 сентября стало известно, что Владимир Познер снова выйдет в эфир Первого канала. Журналист примет участие в новой программе «Турецкая тетрадь».

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Журналист Владимир Познер пояснил свое «возвращение на Первый канал», упомянув о документальном сериале про Турцию, который выйдет в эфир осенью. Он также отметил, что дополнительных программ у него на канале не запланировано. «Снятый мной документальный сериал про Турцию будет осенью показан в эфире Первого канала. Никакой другой программы не планируется», — написал Познер в своем telegram-канале. Он отметил, что идея создания этого сериала пришла ему в голову два с половиной года назад. Теперь же, совместно с командой, он успешно реализовал этот проект. При этом Познер подчеркнул, что права на сериал принадлежат Первому каналу. 18 сентября стало известно, что Владимир Познер снова выйдет в эфир Первого канала. Журналист примет участие в новой программе «Турецкая тетрадь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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