18 сентября 2024

Опубликован график подключения тепла в Екатеринбурге. Карта

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Екатеринбург полностью подключат к теплу до 1 октября Фото:

Подключение Екатеринбурга к теплу будет осуществляться в два этапа до 30 сентября. Под первый этап попали восемь районов. Карту подключений отопления опубликовала «Единая городская дежурно-диспетчерская служба».

Первый этап продлится с 16 по 23 сентября, а второй — с 24 по 30 сентября. За первую неделю газовики подключат к теплу квартиры в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах (все потребители, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный). Следом тепло получат оставшиеся территории и котельни.

Предполагается, что за время первого этапа подключат порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.

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Подключение Екатеринбурга к теплу будет осуществляться в два этапа до 30 сентября. Под первый этап попали восемь районов. Карту подключений отопления опубликовала «Единая городская дежурно-диспетчерская служба». Первый этап продлится с 16 по 23 сентября, а второй — с 24 по 30 сентября. За первую неделю газовики подключат к теплу квартиры в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах (все потребители, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный). Следом тепло получат оставшиеся территории и котельни. Предполагается, что за время первого этапа подключат порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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