Подключение Екатеринбурга к теплу будет осуществляться в два этапа до 30 сентября. Под первый этап попали восемь районов. Карту подключений отопления опубликовала «Единая городская дежурно-диспетчерская служба».
Первый этап продлится с 16 по 23 сентября, а второй — с 24 по 30 сентября. За первую неделю газовики подключат к теплу квартиры в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах (все потребители, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный). Следом тепло получат оставшиеся территории и котельни.
Предполагается, что за время первого этапа подключат порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!