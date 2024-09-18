Опубликован график подключения тепла в Екатеринбурге. Карта

19 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Екатеринбург полностью подключат к теплу до 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подключение Екатеринбурга к теплу будет осуществляться в два этапа до 30 сентября. Под первый этап попали восемь районов. Карту подключений отопления опубликовала «Единая городская дежурно-диспетчерская служба». Первый этап продлится с 16 по 23 сентября, а второй — с 24 по 30 сентября. За первую неделю газовики подключат к теплу квартиры в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах (все потребители, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный). Следом тепло получат оставшиеся территории и котельни. Предполагается, что за время первого этапа подключат порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Екатеринбург Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подключение Екатеринбурга к теплу будет осуществляться в два этапа до 30 сентября. Под первый этап попали восемь районов. Карту подключений отопления опубликовала «Единая городская дежурно-диспетчерская служба». Первый этап продлится с 16 по 23 сентября, а второй — с 24 по 30 сентября. За первую неделю газовики подключат к теплу квартиры в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах (все потребители, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный). Следом тепло получат оставшиеся территории и котельни. Предполагается, что за время первого этапа подключат порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, Полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.