В Wildberries объявили день траура

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук выразила соболезнования семья погибших Фото:

Компания Wildberries объявила 19 сентября днем траура в связи с трагической гибелью сотрудников охраны офиса в Москве. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, утратившим своих близких.

«Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Она выразила соболезнования по поводу трагедии, в которой погибли охранники офиса компании.

Бакальчук отметила, что это трудно осмыслить, особенно для семей, оставшихся без близких. Она подчеркнула, что компания окажет поддержку родственникам погибших охранников, пострадавших в результате нападения.

У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Татьяна Бакальчук заявила, что стрельбу устроил ее бывший муж Владислав, однако он отрицает обвинения и утверждает, что на его команду напали во время переговоров. В результате перестрелки погибли два человека, передает A42.

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Компания Wildberries объявила 19 сентября днем траура в связи с трагической гибелью сотрудников охраны офиса в Москве. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, утратившим своих близких. «Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Она выразила соболезнования по поводу трагедии, в которой погибли охранники офиса компании. Бакальчук отметила, что это трудно осмыслить, особенно для семей, оставшихся без близких. Она подчеркнула, что компания окажет поддержку родственникам погибших охранников, пострадавших в результате нападения. У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Татьяна Бакальчук заявила, что стрельбу устроил ее бывший муж Владислав, однако он отрицает обвинения и утверждает, что на его команду напали во время переговоров. В результате перестрелки погибли два человека, передает A42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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