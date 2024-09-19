В Wildberries объявили день траура

Компания Wildberries объявила 19 сентября днем траура в связи с трагической гибелью сотрудников охраны офиса в Москве. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, утратившим своих близких.
«Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Она выразила соболезнования по поводу трагедии, в которой погибли охранники офиса компании.
Бакальчук отметила, что это трудно осмыслить, особенно для семей, оставшихся без близких. Она подчеркнула, что компания окажет поддержку родственникам погибших охранников, пострадавших в результате нападения.
У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Татьяна Бакальчук заявила, что стрельбу устроил ее бывший муж Владислав, однако он отрицает обвинения и утверждает, что на его команду напали во время переговоров. В результате перестрелки погибли два человека, передает A42.
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Компания Wildberries объявила 19 сентября днем траура в связи с трагической гибелью сотрудников охраны офиса в Москве. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, утратившим своих близких. «Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», — написала Бакальчук в своем telegram-канале. Она выразила соболезнования по поводу трагедии, в которой погибли охранники офиса компании. Бакальчук отметила, что это трудно осмыслить, особенно для семей, оставшихся без близких. Она подчеркнула, что компания окажет поддержку родственникам погибших охранников, пострадавших в результате нападения. У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Татьяна Бакальчук заявила, что стрельбу устроил ее бывший муж Владислав, однако он отрицает обвинения и утверждает, что на его команду напали во время переговоров. В результате перестрелки погибли два человека, передает A42.