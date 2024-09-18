18 сентября 2024

Гартунг возглавит список «СР» на выборах в челябинское заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, гартунг валерий
Валерий Гартунг с высокой долей вероятности возглавит список «СР» на выборах в заксобрание в 2025 году Фото:

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг возглавит список эсеров на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU на пресс-конференции 19 сентября.

«Мы уже начали избирательную кампанию в заксобрание. Что касается кандидатов по партийному списку, с высокой долей вероятности я буду его возглавлять», — заявил Гартунг.

Гартунг добавил, что ряд кандидатов, участвовавших от эсеров в выборах по одномандатным округам в гордуму Челябинска, также могут быть выдвинуты и в законодательное собрание. В частности, речь идет о Егоре Бабкине, уступившем по избирательному округу в Ленинском районе депутату Ивану Горнову. Остальные фамилии Гартунг отказался озвучивать.

Выборы в заксобрание региона состоятся в сентябре следующего года. Гартунг уверен, что представители эсеров могут претендовать на победу в десяти из 30 одномандатных округов.

На прошедших выборах в гордуму Челябинска эсеры получили три из 37 мандатов. По одномандатным округам выборы выиграли Александр Галкин и Анна Мадаминова, по партийному списку — помощница Гартунга Ксения Морозова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг возглавит список эсеров на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU на пресс-конференции 19 сентября. «Мы уже начали избирательную кампанию в заксобрание. Что касается кандидатов по партийному списку, с высокой долей вероятности я буду его возглавлять», — заявил Гартунг. Гартунг добавил, что ряд кандидатов, участвовавших от эсеров в выборах по одномандатным округам в гордуму Челябинска, также могут быть выдвинуты и в законодательное собрание. В частности, речь идет о Егоре Бабкине, уступившем по избирательному округу в Ленинском районе депутату Ивану Горнову. Остальные фамилии Гартунг отказался озвучивать. Выборы в заксобрание региона состоятся в сентябре следующего года. Гартунг уверен, что представители эсеров могут претендовать на победу в десяти из 30 одномандатных округов. На прошедших выборах в гордуму Челябинска эсеры получили три из 37 мандатов. По одномандатным округам выборы выиграли Александр Галкин и Анна Мадаминова, по партийному списку — помощница Гартунга Ксения Морозова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...