Найдена связь между гибелью Татарского и покушением на Прилепина

Согласно материалам судебного процесса, следствие установило финансовую связь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Об этом рассказали во втором Западном окружном военном суде.
«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Там добавили, что Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве машины Прилепина, получал деньги от лица, финансировавшего теракт в Петербурге, в ходе которого был убит Владлен Татарский.
Пермяков оплатил поездку на такси Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), совершившей этот теракт. Это позволило следствию выявить финансовую связь между участниками этих двух инцидентов.
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