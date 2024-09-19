Найдена связь между гибелью Татарского и покушением на Прилепина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обнаружена общая финансовая связь между гибелью Татарского и покушением на Прилепина
Обнаружена общая финансовая связь между гибелью Татарского и покушением на Прилепина Фото:

Согласно материалам судебного процесса, следствие установило финансовую связь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Об этом рассказали во втором Западном окружном военном суде.

«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Там добавили, что Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве машины Прилепина, получал деньги от лица, финансировавшего теракт в Петербурге, в ходе которого был убит Владлен Татарский.

Пермяков оплатил поездку на такси Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), совершившей этот теракт. Это позволило следствию выявить финансовую связь между участниками этих двух инцидентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно материалам судебного процесса, следствие установило финансовую связь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Об этом рассказали во втором Западном окружном военном суде. «Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Там добавили, что Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве машины Прилепина, получал деньги от лица, финансировавшего теракт в Петербурге, в ходе которого был убит Владлен Татарский. Пермяков оплатил поездку на такси Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), совершившей этот теракт. Это позволило следствию выявить финансовую связь между участниками этих двух инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...