Дроны ВСУ подорвали свердловского бойца «БАРСа». Фото

19 сентября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Несколько дронов атаковали танк, в котором находился боец Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Березовского (Свердловская область) Танатар Конушбаев, принимавший участие в спецоперации РФ на Украине в составе добровольческого отряда «БАРС», погиб 7 сентября во время атаки дронов ВСУ. Благодаря действиям солдата спасены жизни целого экипажа танка. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Танатар Мамаджанович в составе экипажа Т-80БВМ выполнял боевые задачи по нанесению огневого поражения по опорному пункту противника. Цель была поражена. В районе ожидания танк был атакован несколькими дронами противника. После нескольких сбросов танк загорелся, но пожар был потушен силами экипажа. При ударе очередного дрона солдат погиб», — написал Писцов в своем telegram-канале. Прощание с бойцом состоятся 20 сентября. Конушбаев родился в Кыргызстане, а в 1988 году переехал на Урал, где построил карьеру и семью. В мае 2022 года он принял решение отправиться на СВО в составе подразделения «БАРС». По окончании контракта, побыв немного дома, понял, что боевым товарищам нужны его помощь, опыт и навыки. Поэтому через года мужчина снова уехал на фронт в качестве механика и водителя танка. По словам Писцова, боец запомнился сослуживцам человеком скромным, трудолюбивым, который любил угощать напарников блюдами собственного приготовления. «Многие сослуживцы стали ему друзьями. Для них гибель Танатара Мамаджановича с позывным „Урал“ стала настоящей трагедией», — добавил глава Березовского. Танатар Конушбаев находился в зоне СВО в составе подразделения «БАРС» telegram-канал Евгений Писцов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Березовского (Свердловская область) Танатар Конушбаев, принимавший участие в спецоперации РФ на Украине в составе добровольческого отряда «БАРС», погиб 7 сентября во время атаки дронов ВСУ. Благодаря действиям солдата спасены жизни целого экипажа танка. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Танатар Мамаджанович в составе экипажа Т-80БВМ выполнял боевые задачи по нанесению огневого поражения по опорному пункту противника. Цель была поражена. В районе ожидания танк был атакован несколькими дронами противника. После нескольких сбросов танк загорелся, но пожар был потушен силами экипажа. При ударе очередного дрона солдат погиб», — написал Писцов в своем telegram-канале. Прощание с бойцом состоятся 20 сентября. Конушбаев родился в Кыргызстане, а в 1988 году переехал на Урал, где построил карьеру и семью. В мае 2022 года он принял решение отправиться на СВО в составе подразделения «БАРС». По окончании контракта, побыв немного дома, понял, что боевым товарищам нужны его помощь, опыт и навыки. Поэтому через года мужчина снова уехал на фронт в качестве механика и водителя танка. По словам Писцова, боец запомнился сослуживцам человеком скромным, трудолюбивым, который любил угощать напарников блюдами собственного приготовления. «Многие сослуживцы стали ему друзьями. Для них гибель Танатара Мамаджановича с позывным „Урал“ стала настоящей трагедией», — добавил глава Березовского.