Дроны ВСУ подорвали свердловского бойца «БАРСа». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла, дрон, stock
Несколько дронов атаковали танк, в котором находился боец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Березовского (Свердловская область) Танатар Конушбаев, принимавший участие в спецоперации РФ на Украине в составе добровольческого отряда «БАРС», погиб 7 сентября во время атаки дронов ВСУ. Благодаря действиям солдата спасены жизни целого экипажа танка. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов.

«Танатар Мамаджанович в составе экипажа Т-80БВМ выполнял боевые задачи по нанесению огневого поражения по опорному пункту противника. Цель была поражена. В районе ожидания танк был атакован несколькими дронами противника. После нескольких сбросов танк загорелся, но пожар был потушен силами экипажа. При ударе очередного дрона солдат погиб», — написал Писцов в своем telegram-канале. Прощание с бойцом состоятся 20 сентября.

Конушбаев родился в Кыргызстане, а в 1988 году переехал на Урал, где построил карьеру и семью. В мае 2022 года он принял решение отправиться на СВО в составе подразделения «БАРС». По окончании контракта, побыв немного дома, понял, что боевым товарищам нужны его помощь, опыт и навыки. Поэтому через года мужчина снова уехал на фронт в качестве механика и водителя танка.

По словам Писцова, боец запомнился сослуживцам человеком скромным, трудолюбивым, который любил угощать напарников блюдами собственного приготовления. «Многие сослуживцы стали ему друзьями. Для них гибель Танатара Мамаджановича с позывным „Урал“ стала настоящей трагедией», — добавил глава Березовского.

Танатар Конушбаев находился в зоне СВО в составе подразделения «БАРС»
Танатар Конушбаев находился в зоне СВО в составе подразделения «БАРС»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Березовского (Свердловская область) Танатар Конушбаев, принимавший участие в спецоперации РФ на Украине в составе добровольческого отряда «БАРС», погиб 7 сентября во время атаки дронов ВСУ. Благодаря действиям солдата спасены жизни целого экипажа танка. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Танатар Мамаджанович в составе экипажа Т-80БВМ выполнял боевые задачи по нанесению огневого поражения по опорному пункту противника. Цель была поражена. В районе ожидания танк был атакован несколькими дронами противника. После нескольких сбросов танк загорелся, но пожар был потушен силами экипажа. При ударе очередного дрона солдат погиб», — написал Писцов в своем telegram-канале. Прощание с бойцом состоятся 20 сентября. Конушбаев родился в Кыргызстане, а в 1988 году переехал на Урал, где построил карьеру и семью. В мае 2022 года он принял решение отправиться на СВО в составе подразделения «БАРС». По окончании контракта, побыв немного дома, понял, что боевым товарищам нужны его помощь, опыт и навыки. Поэтому через года мужчина снова уехал на фронт в качестве механика и водителя танка. По словам Писцова, боец запомнился сослуживцам человеком скромным, трудолюбивым, который любил угощать напарников блюдами собственного приготовления. «Многие сослуживцы стали ему друзьями. Для них гибель Танатара Мамаджановича с позывным „Урал“ стала настоящей трагедией», — добавил глава Березовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...